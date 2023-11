Après les sorties Netflix de décembre 2023 et celle les prochains ajouts Disney+, on va essayer de faire un point avant l'heure sur les futures nouveautés Prime Video. À noter que les listes de films, séries, documentaires et émissions sont non exhaustives. Et il est probable que certains programmes soient finalement indisponibles lors de la mise à jour. On a néanmoins tenté d'éliminer ceux qui étaient sûrs de ne pas arriver sur le service d'Amazon en France, notamment en cause de la chronologie des médias.

Les films Prime Video de décembre 2023

Amazon Prime Video est bien décidé à fêter Noël comme les autres plateformes de SVOD. Et pas seulement avec du réchauffé, bien au contraire. L'illustre Eddy Murphy, alias Axel Foley dans Le Flic de Beverly Hills, a encore été approché par le service pour un film complètement nouveau. La comédie familiale « Noël à Candy Cane Lane ». Dans ce long-métrage, l'acteur signe un pacte avec un elfe foncièrement maléfique pour gagner le concours de décoration de Noël, en trichant donc. Une association qu'il va visiblement regretter bien rapidement...

Un autre visage du grand et du petit écran est également de retour : le Chevalier Noir. Le 8 décembre 2023, Prime Video diffusera Merry Little Batman. Un programme d'animation inédit qui se concentre, pour une fois, sur Damian Wayne. Le fils de Bruce alors qu'il essaye de faire comme son père. Si certains sont curieux, la direction artistique en a rebuté d'autres, et on est loin du cachet indémodable de Batman la série animée. Pour célébrer les fêtes, Eric Judor, de l'ancien duo Eric et Ramzy, sera à l'affiche de « Un stupéfiant Noël ».

Amour et Amnésie (1er décembre)

Noël à Candy Cane Lane (1er décembre)

Baywatch (1er décembre)

Click (1er décembre)

Cry Macho (1er décembre)

La mort était au rendez-vous (1er décembre)

Coups pour coups (1er décembre)

Un vent de folie (1er décembre)

La Machine à démonter le temps (1er décembre)

I Wish : Nos vœux secrets (1er décembre)

Dans la chaleur de la nuit (1er décembre)

Le Collectionneur (1er décembre)

Le Petit Homme (1er décembre)

Stardust (1er décembre)

Star Trek 3 : À la recherche de Spock (1er décembre)

La Loi de Murphy (1er décembre)

Star Trek 5 : L’Ultime frontière (1er décembre)

Star Trek 6 : Terre inconnue (1er décembre)

Darkside : Les Contes de la nuit noire (1er décembre)

Star Trek : Insurrection (1er décembre)

Star Trek: Nemesis (1er décembre)

Conjuring : Sous l'emprise du Diable (1er décembre)

Dead Zone (1er décembre)

Les Douze salopards (1er décembre)

Les sept mercenaires (1er décembre)

La Proposition (1er décembre)

Le Cercle (1er décembre)

The Turkey Bowl (1er décembre)

L'Aventurier du Rio Grande (1er décembre)

Barbershop: The Next Cut (5 décembre)

Un stupéfiant Noël (8 décembre)

Merry Little Batman (8 décembre)

World's First Christmas (8 décembre)

Ton noël ou le mien 2 (8 décembre)

Les aventures de Blue à New York (12 décembre)

Every Body (19 décembre)

Apprenti gigolo (21 décembre)

Terminator: Genisys (27 décembre)

Les séries Prime Video de décembre 2023

Dans les nouveautés Prime Video de décembre 2023, vous pourrez visionner la saison 2 de Reacher. Une série sur le personnage de Jack Reacher qui se veut plus proche du roman que les films avec Tom Cruise. L'acteur Alan Ritchson, qui incarne l'ancien militaire, correspondant davantage à l'image au protagoniste décrit dans les livres. La carrure plus imposante sera mise à profit avec ces nouveaux épisodes qui devraient réserver leur lot d'action. Après la réception d'un message codé, Jack Reacher apprend que ses anciens coéquipiers ont été refroidis et cherchera à se venger par tous les moyens. Ce sera disponible le 15 décembre sur Amazon Prime Video.

On verra peut-être l'intégrale de la série Sept à la maison arriver, mais surtout de The Affair. Une production solide de la chaîne Showtime (Weeds, Twin Peaks, The L World...) avec Dominic West (The Wire), Ruth Wilson (His Dark Materials), Maura Tierney (Insomnia)... Lors de vacances d'été dans la ville de Montauk, Noah Solloway (Dominic West) va croiser le chemin d'une jeune mère célibataire. Une idylle naissante qui mettra à l'épreuve les membres de cette tribu, à commencer par le père et la mère. Le show télévisé quitte Paramount+ la semaine prochaine, il est donc possible qu'elle atterrisse sur Prime Video à partir du 30 décembre 2023.

Mes trois fils (1er décembre)

Sept à la maison (1er décembre)

Reacher - saison 2 (15 décembre)

Baby Shark : L'aventure sous l'eau

Moesha - saison 1 à 6 (30 décembre)

Sister, Sister - saison 1 à 6 (30 décembre)

The Affair - intégrale (30 décembre)

Les documentaires et émissions

Coach Prime est de retour le 7 décembre sur Prime Video avec une saison 2. Encore une fois, on suivra l'aventure de Deion Sanders, l'entraîneur des Buffaloes du Colorado. Ces nouveaux épisodes reviendront sur l'ensemble de la saison effectuée par Sanders et son équipe qui veulent changer le programme historique afin de remporter le plus de victoires possibles. « Les fils de Deion Sanders, Shilo et Shedeur, rejoignent leur père dans le Colorado, mais aussi leur ancien coéquipier de l'université de Jackson State, Travis Hunter, pour une nouvelle saison riche images inédites ».