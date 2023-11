Depuis quelques années, le jeu vidéo est sujet à de nombreuses adaptations en film ou série. Bientôt, ça va être le tour de la franchise Fallout, et ce sera en prises de vues réelles. D'ailleurs, il y a peu, on a enfin pu avoir des premières images à se mettre la dent. Dans la foulée, Todd Howard, le réalisateur des derniers jeux de la licence, a pris la parole pour faire une grande annonce concernant le show. Et celle-ci va sûrement intéresser les fans.

La série Fallout, canon ou pas ?

Pour ceux du fond, la série est chapeautée par nuls autres que Lisa Joy et Jonathan Nolan (Westworld). Elle est donc entre de bonnes mains, et elle arrivera sur Amazon Prime Video. De nombreuses questions ont été posées à son sujet, à commencer par le lien qu'elle aurait avec les jeux. On le sait, elle s'inscrira bien dans l'univers de Fallout, mais proposera une histoire originale, indépendante. Jusqu'ici, on pouvait s'en douter, mais est-ce qu'elle sera canon ? En bref, est-ce qu'elle fera partie du même monde que les titres signés par Bethesda ?

La réponse est oui, et c'est Todd Howard en personne qui l'a confirmé auprès de Vanity Fair. « Pour nous, les événements de la série sont canon. C’est ce qui est génial, quand quelqu’un d’autre regarde votre travail et le traduit d’une façon différente ». En tout cas, notre homme semble très enthousiaste à l'idée qu'on voit la série Fallout, car il n'a pas seulement adoré ce qu'il a vu, il en est également jaloux. « J'ai regardé un peu et je me suis dit "ah zut, pourquoi on n'avait pas pensé à ça ?" ». Si même lui en vient à tenir de tels propos, c'est que ça doit valoir le détour.

On peut être en confiance, car avant de valider le projet, le réalisateur avait déjà été approché pour faire une adaptation de Fallout en série ou film. Mais il n'avait pas eu le coup de cœur, jusqu'à ce qu'on lui présente ce projet ô combien prometteur. « J’ai eu d'innombrables réunions avec des producteurs, ou entendu des présentations, mais aucun d'entre eux ne m'apparaissait comme le bon choix à faire ». Il a pris des précautions, et visiblement, ça a payé. Rendez-vous le 12 avril 2024 pour voir s'il avait raison.

Crédits : Vanity Fair

Quelle intrigue pour la série ?

Mais alors, que va raconter cette série Fallout ? Les premiers visuels donnent l'eau à la bouche, et comme vous pouvez le voir ci-dessus, c'est Ella Purnell qui tiendra le rôle principal. Le personnage qu'elle incarne, une jeune femme, est décrit comme étant gentil, bien que naïf. Comme bon nombre de ses pairs, elle vit dans un abri, mais elle va devoir en sortir pour réaliser une mission de sauvetage. Elle devra alors faire face à un monde bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Un monde qui a fait l'expérience d'une explosion nucléaire.