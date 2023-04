Les Chevaliers du Zodiaque, version hollywoodienne, arrive bientôt sur grand écran. Mais une version US des CdZ existait déjà et vient d'être exhumée...

Si vous êtes fans de Seiya et de ses frangins en armure, vous savez déjà, bien entendu, qu'une adaptation hollywoodienne des Chevaliers du Zodiaque arrive prochainement sur grand écran. La date de sortie française est fixée au 24 mai 2023 et pour le moment, malgré un casting prestigieux, on ne peut pas dire que la hype soit au rendez-vous...

Les Chevaliers à Hollywood

Au contraire, il est plutôt question de Dragonball Evolution quand ce prochain film Saint Seiya est évoqué sur les réseaux sociaux, ce qui évidemment, n'est pas très bon signe. Et les dernières images dévoilées de ce prochain film Saint Seiya ne rassurent pas du tout.

Drôle de cosplay.

Saint Seiya à la sauce burger

Mais saviez-vous qu'avant cette production hollywoodienne, les amoureuses et amoureux des Chevaliers de Bronze ont échappé à une adaptation tellement dramatique que la découvrir aujourd'hui est à mourir de rire ? Si c'est moins le cas aujourd'hui (quoique...), les Etats-Uniens ont toujours cette fâcheuse tendance à vouloir adapter à leur propre culture, et surtout leur propre marché, des œuvres venues d'ailleurs... Parmi les anecdotes rigolotes du jeu vidéo, on sait par exemple qu'un des premières préconisations concernant l'arrivée de Pokémon sur le territoire américain était de les rendre plus agressifs, car bien trop mignons pour la plupart, ils ne collaient pas au goût américain... celui de la violence plutôt que la mignonnerie donc. Heureusement, Nintendo n'a pas modifié ses monstres de poche et la suite de l'histoire vous la connaissez.

Guardians of the Cosmos !

Mais revenons à Saint Seiya donc, et à cette exhumation des Guardians of the Cosmos, tel que devait se nommer ce cartoon 80's yankee pur jus. Dans cette version US, Zack (Seiya / Pégase), Clint (Shiryu / Dragon), Jake (Hyoga / Cygne) Max (Shun / Andromède) et Quinn (Ikki / Phénix), cinq karatékas en armure doivent protéger la princesse Nova et affronter le terrible Apollo dans les rues de Los Angeles... Voici le premier épisode de cette série d'animation qui ne verra finalement jamais le jour.

Pas mal non ? Est-ce que le film live Saint Seiya à venir ne parait pas gagner en qualité tout d'un coup ? Du côté des adaptations qui ne sentent pas très bon, ça ne semble pas génial du côté du One Piece live de Netflix alors que Polochon de La Petite Sirène semble avoir pris un sacré coup de nageoire dans sa version live...