Vous le savez maintenant, nous guettons constamment les nouveautés à venir sur les plateformes de SVOD ! Hier encore, nous vous partagions le programme de la semaine sur Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Mais aujourd'hui, c'est une grande annonce par rapport à cette dernière que nous voulions vous communiquer. Le service d'Amazon va officiellement accueillir le sequel d'une série hyper populaire !

Prime Video va vous mettre des étoiles dans les yeux

Décidément, la France est sous les feux des projecteurs ! Vous savez peut-être que se tient en ce moment le Festival International du Film d'Animation à Annecy. Entre exposition spéciale autour d'Arcane ou grosses annonces pour des licences de taille, l'événement est riche en surprises. Et celle-ci, on peut dire qu'on ne s'y attendait pas. Une nouvelle série a été annoncée pour Prime Video et elle est tirée d'une licence adorée : Steven Universe.

La série d'animation créée par Rebecca Sugar s'est conclue en 2019. Depuis, les fans se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Il y a bien eu les quelques épisodes de Steven Universe Future sortis en 2020. Les personnages de la licence ont même fait une apparition dans le jeu Multiversus. Mais c'était assez peu pour se consoler. C'est donc avec joie qu'ils devraient accueillir l'annonce du spin-off Lars of the Stars, prévu sur Prime Video.

C'est à l'occasion du Warner Bros. et Cartoon Network Showcase du Festival d'Annecy que le projet Lars of the Stars a été dévoilé pour Prime Video. Cette nouvelle série d'animation se concentrera sur le personnage de Lars Barriga, déjà connu des fans de Steven Universe. Il s'agit un adolescent devenu capitaine d'un vaisseau pirate à une époque qui doit encore être précisée. Cela dit, la perspective d'explorer davantage la chronologie de la licence enthousiasme déjà les fans.

Pour le moment, les détails autour de Lars of the Stars sont maigres. La série n'est qu'au début de son développement. Néanmoins, on sait déjà que Rebecca Sugar mènera de nouveau cette aventure épique. À ses côtés, elle est accompagnée de son acolyte de toujours et mari à la ville, Ian Jones-Quartey. Il est donc encore trop tôt pour estimer une date de sortie. Néanmoins, on sait que Prime Video aura la primeur de la diffusion.

© Warner Bros. et Cartoon Network.