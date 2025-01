Prime Video ne se montre pas des plus généreux cette semaine et propose beaucoup moins de choses que Disney+ ou Max, autant que Netflix en somme. Il n’y aura donc qu’un film et une série d’ajoutés au catalogue dans les prochains jours, et autant dire que c’est très maigre. Heureusement, la série est très appréciée et cette nouvelle saison étaient très attendues par les spectateurs. On va dire que c'est toujours ça de gagné.

Le film Prime Video de la semaine du 20 au 26 janvier 2025

Il n'y aura donc qu'un film sur Prime Video, et ce sera une comédie romantique teenage comme on n'en fait plus trop depuis les années 2000 - 2010. The Closer, de son vrai nom Sidelined : The QB and me, nous raconte la vie de Dallas Vryan, une pom-pom girl qui tente de briller à son lycée pour décroche rune bourse d'études. Tout va bien, elle travaille comme une acharnée, ne fait aucune faute… jusqu'à ce qu'elle rencontre Drayton, le quaterback star de son lycée. Le film, assurément sucré, a rencontré un joli petit succès à sa sortie et devrait se faire une place aussi sur Prome Video. Le casting principal est composé de Siena Agudong, vue dans la série Resident Evil sur Netflix, Noah Beck, un jeune acteur et James Van Der Beek, ce bon vieux Dawson de la série du même nom, un pionnier dans le genre pour le coup.

24/01 Closer



La série de la semaine du 20 janvier au 26 janvier 2025

La série qui débarque cette semaine sur Prime Video est quant à elle déjà connue. C’est Harlem qui reviendra pour une saison 3 très attendue par les fans de la première heure. On retrouvera l’intégralité du casting Grace Byers (Quinn), Meagan Good (Camille), Jerrie Johnson (Tye) ou encore Shoniqua Shadai (Angie). On suivra une fois de plus les quatre amies dans leur quotidien qui n’est pas de tout repos, entre le boulot, l’amitié, l’amour et tous les aléas de la vie à Harlem.