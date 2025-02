Après trois jours d'attente, c'est enfin le coup d'envoi des nouvelles sorties de la semaine Prime Video. Quoi de neuf sur la plateforme ? En complément d'un nouvel épisode de la série d'animation DC Invincible, Amazon prévoit le lancement d'une série originale norvégienne, The Commoner, de la téléréalité Soltos no Carnaval, ainsi que de deux films qui risquent d'attirer du monde. Dans le coin gauche Broken Rage de et avec Takeshi Kitano, et dans le coin droite, À Contre-Sens : Londres. Une bête s'invite aussi sur Prime Video ce mercredi 12 février 2025 avec l'un des meilleurs films d'une saga culte.

Un film avec une créature mythique dispo sur Prime Video

En attendant Broken Rage et À Contre-Sens Londres, l'une des plus grosses nouveautés Prime Video de février 2025 est arrivée ! Il s'agit à la base d'un film lancé exclusivement sur Disney+ en France, et sur Hulu outre-Atlantique, mais qui méritait bien une sortie en salles. Un long-métrage issu d'une licence culte avec un monstre qui s'est frotté au Xenomorphe d'Alien dans des œuvres dispensables : Prey.

Ce titre, qui a déjà utilisé à plusieurs reprises par d'autres productions, cache en fait le préquel à l'incontournable Predator de John McTiernan (Die Hard, Last Action Hero...) avec Arnold Schwarzenegger et Carl Weathers. Un très bon film qui a créé la surprise et qui a d'ailleurs battu des records en streaming. Ici pas de Dillon ou Dutch mais une héroïne, Naru, incarnée par Amber Midthunder (Avatar, le dernier maître de l'air). Une farouche et brillante guerrière qui va se retrouver à traquer un « prédateur extraterrestre particulièrement évolué doté d’un arsenal de pointe des plus sophistiqués », sur le territoire des Comanches d'il y a trois siècles. Un bien bel ajout pour les sorties Prime Video de la semaine, mais un argument en moins pour Disney+.

Si vous êtes abonnés à Amazon Prime Video, on ne peut que vous conseiller de jeter un oeil à Prey. Même si tout n'est pas parfait, c'est de loin l'oeuvre Predator la plus intéressante depuis le premier film, notamment grâce à la performance de l'actrice ou encore du look de la féroce bêta. Un survival qui n'invente rien, mais qui se révèle efficace comme en témoigne les nombreux retours positifs sur IMdb (7,1/10) et Rotten Tomatoes (94% pour la presse, 74% pour les téléspectateurs).

Source : Amazon Prime Video.