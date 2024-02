Prime Video a accueilli de belles choses tout au long du mois. Entre les six films Fast and Furious, Jurassic Park 1 & 2, Snatch : Tu braques ou tu raques, Inglourious Basters, Sex and the City : le film, Happiness Therapy, la quadrilogie Indiana Jones, en complément des lancements de nouvelle séries telles que Nudes ou Mr and Mrs Smith. Mais la sélection du mois en cours n'est pas encore totalement terminée et un documentaire important est en route.

À lire aussi : les sorties Netflix du 26 février au 1er mars 2024.

Les nouveautés Prime Video du 26 février au 3 mars 2024 (S9)

Amazon n'ayant pas encore dévoilé les nouveautés Prime Video de mars 2024, il se peut que des ajouts viennent garnir le line-up des sorties du 26 février au 3 mars 2024. Et ce serait même un impératif dans la mesure où c'est un peu le désert. Après la saison 4 de LOL : Qui rit, sort, le géant américain va proposer une série-documentaire exclusive à la plateforme sur le monde de l'influence. « Découvrez le monde de l'influence comme vous ne l'avez jamais vu. Influence(s) : L'agence derrière vos écrans la série-docu dispo le 28/02 sur Prime Video » indique Iris Mittenaere, Miss France 2016.

La Miss Nord-Pas-de-Calais n'a pas quitté le monde des paillettes, mais gère désormais des créateurs de contenus et des talents avec son fiancé Diego El Glaoui. Une relation double qui est d'ailleurs au cœur de la série-documentaire puisque les deux travaillent et vivent ensemble au quotidien. On les suivra à un moment important pour la société alors qu'ils essayent d'attirer dans leurs filets Pia Wurtzbach, Miss Univers 2015. Et la concurrence est rude.

Visiblement, la série-documentaire Prime Video Influence(s) abandonne les placements et vente de produits en droshipping pour se donner une image plus haut de gamme. Entre les plans sur un Yatch, à Dubaï et son désert à perte de vue ou le survol d'une piste de course, on semble s'éloigner des influenceurs habituels qui sont au cœur de grosses polémiques depuis des mois maintenant. Bon, clairement, c'est la sortie Prime Video la moins intéressante depuis longtemps, mais peut-être que certains lanceront le programme en douce. On vous voit, mais on ne juge pas, promis ! Ou peut-être que si... On l'aurait bien visionné de notre côté, mais on a piscine.