Il est difficile de dire le contraire : Prime Video est décidément très en forme depuis le début de l’année. Mois après mois, la plateforme de streaming d’Amazon enchaîne en effet les nouvelles sorties et les arrivées marquantes, tant du côté des films que des séries dont il est possible de profiter grâce à son généreux catalogue. Et ce mois de mai 2026 s’en veut encore une fois être la preuve. Car tandis que tous les regards sont actuellement rivés sur le final tant attendu de la saison 5 de The Boys, une autre série emblématique fait son grand retour sur Prime Video.

The Walking Dead revient en force sur Prime Video

Oui, c’est peut-être une page qui s’est tournée il y a plusieurs années maintenant pour bon nombre de spectateurs, mais quoi qu’on en dise, The Walking Dead reste tout de même largement présente dans l’actualité. Que ce soit à travers ses multiples spin-off, à l’instar de ceux nous racontant les péripéties de Maggie et Negan d’un côté, puis Rick et Michonne de l’autre ; ou encore ses nombreux allers-retours entre les différentes plateformes de SVOD. En l’occurrence ici Prime Video, qui accueille aujourd’hui les saisons 1 à 10 de la série-mère.

Pour les plus nostalgiques des débuts de The Walking Dead, qui représentent sans aucun doute l’apogée du genre, ou pour les spectateurs désireux de rattraper les saisons les plus tardives qu’ils auraient potentiellement manquées, cela représente donc l’opportunité parfaite pour s’y replonger. Même si les abonnés Prime Video devront alors se passer de la onzième et dernière saison du show, qui semble pour l’instant vouée à rester bien au chaud du côté de chez Netflix. Pour quelle raison ? On l’ignore. Mais c’est comme ça.

Ce n’est que le début

Cela étant, il faut tout de même avouer que le retour de The Walking Dead sur la plateforme d’Amazon semble tomber à pic. Tout d’abord parce qu’il se murmure depuis quelques temps qu’AMC chercherait désormais à boucler ses spin-off pour réunir l’ensemble du casting dans un seul et même show. Mais aussi parce que cela survient quelques jours seulement avant le retour de Fear the Walking Dead dans le catalogue de Prime Video, qui accueillera l’intégralité des huit saisons de ce premier spin-off dès le 25 mai prochain.

Autant dire qu’il va y avoir de quoi se faire un véritable marathon, donc. Même si, pour ce qui concerne les autres spin-off, rien ne semble à signaler pour le moment du côté de la plateforme d’Amazon. Mais qui sait, peut-être Daryl Dixon et The One Who Lives, pour l’instant uniquement disponibles sur Paramount+, finiront-elles par y arriver un jour. Au même titre que Dead City, d’ailleurs, qui ne se trouve que chez SFR Play et Ciné+ OCS. L’avenir nous le dira. En attendant : la quasi-totalité de The Walking Dead n’attend que vous sur Prime Video.

Source : Prime Video