Aujourd'hui, Prime Video fait ses adieux à l'une de ses séries phares débutée en 2019 avec un ultime épisode spécial de près d'une heure. Pas de nouvelle saison complète comme The Boys malheureusement, mais au moins les fans ne seront pas laissés orphelins et la série pourra finir en beauté en bouclant toutes ses intrigues.

Une série à succès fait ses adieux sur Prime Video, le final est dispo

Alors que les anges et les démons s'opposent depuis toujours, deux d'entre eux décident au contraire de s'allier pour éviter l'apocalypse. C'est ainsi que débutait The Good Omens en 2019, une comédie qui allait rapidement s'imposer comme une série clé de Prime Video. Le succès a rapidement été au rendez-vous, les fans auront même eu le droit à une saison 2 en 2023 avant que tout ne s'arrête à cause de gros soucis en interne, faisant dérailler la production à plusieurs reprises. La saison 3 de The Good Omens n'aura finalement le droit qu'à un seul et unique épisode disponible dès aujourd'hui sur Prime Video. Cet épisode d'une durée de 90 minutes aura la lourde tâche de conclure la série une fois pour toutes.

Cette saison 3 reprendra peu après le final de la précédente alors que nos deux compères sont déchirés. Aziraphale a pris un nouveau rôle au Paradis tandis que Rampa (ou Crowley, c'est selon) souhaite le voir revenir alors qu'un nouvel Armageddon se profile lentement, mais sûrement à l'horizon. Pour cette ultime saison sur Prime Video, le casting reprend du service et l'on retrouvera donc David Tennant dans la peau du démon Rampa/Crowley et Michael Sheen dans le rôle de l'ange Aziraphale. Jon Hamm (Gabriel), Shelley Conn (Belzébuth), Miranda Richardson (Shax) ou encore Nina Sosanya (Nina) seront également de la partie. Cet ultime épisode de The Good Omens, très attendu par les fans de la première heure, est désormais disponible sur Prime Video.