Quels ajouts pour les principales plateformes de SVOD le mois prochain ? Une partie des nouvelles sorties Disney+ de décembre 2023 sont désormais connues, et il est maintenant l'heure de voir ce que réserve la firme au N rouge. Parmi la sélection, il y aura des films totalement inédits importants pour le service, dont la suite d'une oeuvre culte tous publics. Sans plus attendre, voici les premières sorties Netflix de décembre 2023.

Les films Netflix de décembre 2023

Il y aura trois gros temps forts dans les nouveautés Netflix de décembre 2023 pour les films. Et pour ne pas perdre le fil, on va faire ça dans l'ordre. Le service fera confiance au réalisateur de Mr. Robot, Sam Esmail, pour Le Monde d'après nous. Un long-métrage adapté d'un roman à succès et qui a recruté du très, très beau monde. Julia Roberts, Kevin Bacon, Ethan Hawke, Mahershala Ali et Myha'la Herrold se partagent l'affiche de ce film catastrophe. « Les vacances d'une famille sont interrompues par l'arrivée en pleine nuit de deux inconnus cherchant à se protéger d'une cyberattaque. Tandis que la menace se rapproche, chacun tente de défendre sa place dans un monde qui s'écroule ».

Le 15 décembre prochain, Netflix va ressusciter une oeuvre iconique de 2000 en pâte à modeler. Ce n'est pas la licence Wallace et Gromit, mais l'autre. Chicken Run 2 : La Menace nuggets arrive en exclusivité sur la plateforme. Une nouvelle fois, la bande de poulets avec Ginger et les siens, devront se protéger les uns les autres pour ne pas abandonner leur liberté.

Enfin, le 22 décembre, on verra si le service a eu raison de casser sa tirelire pour donner 166 millions de dollars à Zack Snyder. Après la version longue de Justice League ou Army of the Dead, une autre exclu Netflix, le réalisateur sortira Rebel Moon Partie 1. Un space-opera entre Star Wars et Dune qui est donc divisé en deux longs-métrages. Dans un premier temps, seule la version courte tous publics sera diffusée. À noter aussi dans les nouvelles sorties de décembre 2023 la présence du film de super-héros Chronicle.

Brice de Nice (1er décembre)

Epouse-moi mon pote (1er décembre)

Noël au Drive-in (1er décembre)

Noël est servi (1er décembre)

De bons voeux (1er décembre)

Un hiver plus doux (1er décembre)

Un Noël haut en couleur (1er décembre)

Noël sous les bravos (1er décembre)

The substitute (1er décembre)

Chronicle (1er décembre)

Lego Ninjago : le soulèvement des dragons (1er décembre)

Une affaire de détails (2 décembre)

Noël comme si de rien n’était (6 décembre)

The Archies (7 décembre)

Le Monde après nous (8 décembre)

Jusqu’ici tout va bien (8 décembre)

Limitless (11 décembre)

Le dernier loup (11 décembre)

Chicken Run 2 : La Menace nuggets (15 décembre)

Familia (15 décembre)

Maestro (20 décembre)

Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu (22 décembre)

Thank You, I’m Sorry (26 décembre)

La réceptionniste Pokémon (À annoncer)

Les nouvelles séries Netflix de décembre 2023

Quoi de neuf dans les nouveautés séries Netflix de décembre 2023 ? Attendez-vous à une grosse dose de dramas coréens. My Name avec l'actrice Han So-hee, ça vous parle ? Elle est de retour aux côtés de Park Seo-joon (The Marvels) dans le show d'épouvante La Créature de Kyŏngsŏng. « Printemps 1945. Tous les soupçons mènent à un hôpital de Kyŏngsŏng où se côtoient humains et créatures ». Vu le talent de la jeune femme, ça fait partie des séries à surveiller dans les prochains jours. Attention en revanche si vous n'aimez pas attendre, seule la partie 1 sera en ligne le 22 décembre 2023.

True Beauty s'intéressera quant à elle à une ado complexée qui fera pourtant tout pour se faire aimer de ses collègues de lycée. « Une adolescente complexée passe maître dans l'art du maquillage et devient la coqueluche de son nouveau lycée. Mais peut-elle sauver les apparences indéfiniment ? ». La partie 2 de The Crown saison 6, qui narre l'histoire d'Élisabeth II, débarque le 14 décembre prochain sur Netflix.

The Rookie : le flic de Los Angeles - intégrale (1er décembre)

Fisk - saison 2 (1er décembre)

DC’s Legends of Tomorrow - saison 7 (1er décembre)

Retour à Samdal-ri - saison 1 (2 décembre)

Tale of the nine tailed - saison 1 (3 décembre)

Pax Massilia - saison 1 (6 décembre)

Ma vie avec les Walter Boys - saison 1 (7 décembre)

Knokke Off : Jeunesse dorée - saison 1 (7 décembre)

Je déteste Noël - saison 2 (7 décembre)

Hilda - saison 3 (7 décembre)

True Beauty - saison 1 (11 décembre)

Happiness - saison 1 (12 décembre)

The Crown - saison 6 partie 2 (14 décembre)

1670 - saison 1 (13 décembre)

Carol et la fin du monde - saison 1 (15 décembre)

Yoh Christmas ! - saison 1 (15 décembre)

Analog Squad - saison 1 (17 décembre)

Cindy la Régia : les années lycée - saison 1 (20 décembre)

La Créature de Kyŏngsŏng (22 décembre)

Les documentaires et émissions inédits en décembre 2023

Après les films et séries Netflix de décembre 2023, voici les documentaires et émissions dans les semaines à venir. Et on a le droit à de la variété avec des choses ultra légères, mais aussi beaucoup lourdes, comme ce documentaire sur la Seconde Guerre Mondiale. 39-45 : L'Humanité en guerre sera disponible le 7 décembre 2023.

Pour se détendre, on relève aussi l'arrivée de Car Masters saison 5. Un programme à la Pimp My Ride où des mécanos et des artistes de talent transforment des voitures pour en faire des pièces uniques. Entre deux matchs de qualification pour l'Euro 2024, vous pourrez jeter un œil à un reportage sur le football... aux États-Unis. Coupe du Monde : Les Américaines sous pression se focalisera sur le parcours de joueuses de l'équipe nationale.

L'ETA en face proposera lui un entretien exclusif avec un des membres de l'organisation, Josu Urrutikoetxea alias Josu Ternera. « Ce documentaire se penche sur le groupe terroriste et certains des moments les plus marquants de sa dissolution en 2018. Près de 50 ans après un attentat, cette conversation permet d'apporter des réponses à l'une des victimes du groupe terroriste ». Ce sera disponible le 15 décembre 2023 sur Netflix.