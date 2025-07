Netflix fait le plein de nouveautés pour août 2025. Entre grands classiques du cinéma, nouveautés exclusives, suites attendues et retours de séries cultes, le programme s’annonce particulièrement riche. Films, séries, documentaires… on vous dévoile tout ce qu’il ne faudra pas rater ce mois-ci.

L’été, c’est souvent le moment idéal pour regarder des films et des séries. Entre les vacances et ce petit regain de nostalgie lié à une période marquante de notre enfance, les plateformes de streaming redoublent d’efforts pour proposer du neuf. C’est le cas chez Prime Video ou Disney+, mais cette fois, c’est surtout Netflix qui retient notre attention.

Tous les films Netflix d'aout 2025

Netflix gâte les cinéphiles en août avec un mélange bien dosé de nouveautés et de grands classiques. Dès le 1er août, on retrouve des comédies cultes comme L'élève Ducobu et La Famille Addams, mais aussi des films plus récents comme Petites mains ou My Oxford Year. La plateforme enchaîne avec Megamind, La lutte des classes ou encore Le cercle des poètes disparus, pour ceux qui aiment varier les plaisirs entre animation, drame social et chef-d’œuvre intemporel.

La suite du mois réserve également de belles surprises, entre rires, émotions et frissons. Le 13 août sera marqué par l’arrivée de Couic !, Les Crevettes Pailletées et sa suite, tandis que le 14 verra débarquer 30 Jours Max, Las Vegas Parano ou encore Le deuxième acte. Et pour finir en beauté, Netflix proposera des titres forts comme Là où chantent les écrevisses, Abominable, Troie, Sales gosses ou encore Donne-moi des ailes jusqu’au 29 août. Un programme aussi varié que généreux, idéal pour profiter des longues soirées d’été.

01/08 My Oxford Year La Famille Addams Les Valeurs de la famille Addams Petites mains L'élève Ducobu Les vacances de Ducobu Ducobu 3



03/08 Megamind



04/08 Le cercle des poètes disparus



06/08 La lutte des classes



11/08 Elektra Les Cadors



13/08 Couic ! Les Crevettes Pailletées La revanche des Crevettes Pailletées



14/08 Mononoké Le film : Un fantôme sous la pluie (anime) Las Vegas Parano 30 Jours Max Le deuxième acte



15/08 Night Always Comes Babysitting 2



16/08 Battleship Les enfants des autres



17/08 Là où chantent les écrevisses Abominable



20/08 Deux cœurs Le Client Troie Catwoman La Pat'Patrouille : Le film Sales gosses



21/08 Fall For Me Gold Rush Gang



22/08 Long Story Short



27/08 Donne-moi des ailes



28/08 Le Murder Club du Jeudi



29/08 Abigail Salem



Toutes les séries de aout 2025

Côté séries, Netflix ne ralentit pas cet été et propose un planning bien rempli. Le mois démarre avec Clarisse, dans l’ombre des stars, une nouveauté intrigante à découvrir dès le 1er août. Mais c’est surtout le 6 août que les regards se tourneront vers la plateforme, avec l’arrivée très attendue de la saison 2 de Mercredi, lancée en deux parties. De quoi ravir les fans d’ambiance gothique et de mystère. Les semaines suivantes accueilleront également Young Millionaires, Dans la boue et une nouvelle saison de CoComelon Lane, qui ravira les plus jeunes.

La fin du mois sera marquée par quelques titres prometteurs. À partir du 21 août, les abonnés pourront découvrir Hostage, avant un final en beauté le 28 août avec la saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys. Entre nouveautés et retours attendus, Netflix propose un joli programme pour les amateurs de fiction en série.

01/08 Clarisse dans l'Ombre des stars



06/08 Mercredi Saison 2 Partie 1



13/08 Young Millionaires



14/08 Dans la Boue



18/08 CoComelon Lane Saison 5



20/08 Pssica



21/08 Hostage



28/08 Ma vie avec les Walter Boys : Saison 2



29/08 Deux Tombes



Les TV réalités sur Netflix

En août, la télé-réalité continue de séduire sur Netflix avec deux retours très attendus. Dès le 1er août, Perfect Match revient pour une troisième saison pleine de rebondissements et de tensions amoureuses. Quelques jours plus tard, le 13 août, c’est au tour de Love Is Blind : Royaume-Uni de faire son retour avec une saison 2 qui promet de nouvelles rencontres, des révélations touchantes et des choix toujours aussi inattendus. De quoi satisfaire les amateurs de romance et de drama bien dosé.

01/08 Perfect Match Saison 3



13/8 Love is Blind Royaume-Uni Saison 2



