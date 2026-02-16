Il y a du nouveau du côté des service de streaming à la demande cette semaine. Après Netflix et Disney+, nous vous dévoilons toutes les sorties à venir sur Prime Video. Une fois n'est pas coutume, le service d'Amazon ne se prive pas de gros titres pour satisfaire ses abonnés. Son catalogue fait de la place pour deux films tirés d'une saga culte, ainsi que pour une toute nouvelle série qui promet de faire briller une vedette de la chanson nord-américaine.

Deux films d'une saga culte de la SF sur Prime Video

En matière de films, Prime Video mise sur une saga qu'on n'a même plus besoin de vous présenter. Si on vous parle de l'USS Enterprise, du capitaine Kirk ou en encore de Spock et de son salut Vulcain, tout de suite vous pensez à... Star Trek, évidemment ! Eh bien vous allez pouvoir vous envoler pour l'espace avec l'arrivée du film de 2009, qui revient sur la jeunesse de James et sa rencontre avec celui qui deviendra son officier. Le même jour débarquera le 12e opus de la saga, Into the Darkness, pour une aventure encore plus ambitieuse sous la caméra du mythique réalisateur J. J. Abrams. Ne manquez pas la date :

20 FÉVRIER : Star Trek — retour sur la première mission en commun de James T. Kirk et Spock. Star Trek Into Darkness — la Fédération des planètes unies est en danger, Kirk et Spock font tout pour protéger leur équipage.



La nouvelle série événement d'Amazon arrive cette semaine

C'est la nouvelle série de Prime Video à découvrir cette année : 56 jours sortira ce mercredi et promet un sulfureux mélange de suspense et de romance. Adaptée du thriller érotique de Catherine Ryan Howard, elle sera l'occasion pour l'actrice et chanteuse Dove Cameron de montrer une nouvelle facette d'elle-même à l'écran, bien longtemps après son ère Disney Channel (Liv et Maddie, Descendants). Dans le rôle de Ciara Wise, elle s'apprête à tomber follement amoureuse d'un certain Oliver. Sauf que deux mois et demi plus tard, un corps non-identifié est découvert dans l'appartement du jeune homme. Qui est-ce ? Qui l'a tué ? Réponse avec les 8 épisodes à venir :

18 FÉVRIER : 56 jours — la nouvelle série à suspense de Prime Video avec Dove Cameron.

