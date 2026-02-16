Voici l'habituel récapitulatif de l'ensemble des sorties films et séries à découvrir cette semaine sur Disney+, avec de grosses nouveautés dans les deux catégories.

Après une première semaine de février 2026 particulièrement chargée pour Disney+, puis une seconde semaine nettement plus calme, place à une sorte d'entre-deux pour le programme de la plateforme SVOD aux grandes oreilles du 16 au 22 février, tant côté films que séries. Voyons tout cela plus en détail.

Les sorties films de la semaine du 16 au 22 février 2026 sur Disney+

Commençons comme d'habitude par les nouveaux films à attendre cette semaine sur Disney+, en l'occurrence au nombre de trois. Le premier long-métrage n'arrivera toutefois que ce jeudi 19 février, en la personne de Les Barbares, une comédie française sortie en 2024 alors que le village de Paimpont accueille par erreur non pas des réfugiés ukrainiens, mais syriens, avec notamment Laurent Laffite et Julie Delpy au casting.

Le lendemain, le 20 février, Disney+ accueille son second film de la semaine, intitulé La Grande Magie, une comédie dramatique encore française sortie en 2023, qui place son intrigue dans les années 20 avec un spectacle de magie comptant parmi ses prestidigitateurs Denis Padalydès, Sergi Lopez et Noémie Lvosky.

Enfin, le programme films de la semaine se conclut en beauté sur Disney+ le 21 février avec l'adaptation live-action du populaire film d'animation Lilo & Stitch. Les abonnés pourront ainsi (re)voir la rencontre entre la jeune fille et le célèbre extraterrestre dans une version plus réaliste du 76ème long-métrage d'animation de la firme de Mickey.

19/02 Les Barbares

20/02 La Grande Magie

21/02 Lilo & Stitch



Les sorties séries de la semaine du 16 au 22 février 2026

Place ensuite au programme séries de la semaine chez Disney+. Il ne sera cela dit pas question de véritables nouveautés en soi, mais de continuation de programmes déjà sortis précédemment sur la plateforme. Ceci étant dit, dès demain, le 17 février, les abonnés pourront donc assister au grand final de la série Tell Me Lies, puisqu'aura lieu la diffusion de l'épisode 8 de sa saison 3, qui s'avère être sa toute dernière. Il faudra donc se préparer à dire adieu à cette série populaire bientôt.

Ensuite, l'autre ajout notable de la semaine côté séries sur Disney+ se trouve le lendemain, le 18 février, du côté de Waverly Place : Les Nouveaux Sorciers, pour les épisodes 5 à 10 de la saison 2 de la série télévisée américaine avec encore de la magie au cœur de l'intrigue. Pour des nouveautés potentiellement plus notables sur ce segment, il faudra donc repasser la semaine prochaine voir ce que la plateforme aux grandes oreilles a au programme.

17/02 Tell Me Lies – S03 E08

18/02 Waverly Place : Les Nouveaux Sorciers – S02 E05 à 10



Source : Disney+