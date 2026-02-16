Après un début d’année plutôt chargé, Netflix poursuit la cadence cette semaine, avec moins de grosses nouveautés à venir mais la présence tout de même d'une saga culte.
C’est une nouvelle semaine qui démarre pour nous, mais aussi pour l’ensemble des plateformes de SVOD, qui continuent tranquillement de dérouler leur programme du mois. Et Netflix ne déroge évidemment pas à la règle. Oui, comme Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+, la plateforme de streaming accueillera au cours des prochains jours une flopée de nouveaux contenus, qui donneront à boire et à manger aux amateurs de films et de séries télévisées. Voici donc le point sur les prochaines arrivées du catalogue de Netflix.
Les films Netflix de la semaine du 16 au 22 février 2026
À l'instar de la semaine dernière, qui était déjà plutôt généreuse en termes de cinéma, la plateforme de SVOD poursuit ici la cadence avec un joli nombre de films inédits pour les abonnés. Les grandes stars de la semaine sur Netflix seront alors La Famille Adcams et sa suite, qui raviront sans aucun doute les fans de Mercredi, tandis que les autres pourront se tourner vers des comédies française comme Youssef Salem a du succès et À la belle étoile, le drame coréen Pavane, ou encore le drame suédois The Swedish Connection. Voici les filmes de la semaine sur Netflix :
16/02
- Miracle sur la 34ème rue
18/02
- Youssef Salem a du succès
19/02
- The Swedish Connection
20/02
- La Famille Adams
- La Famille Adams 2 : Une virée d’enfer
- Coupe-feu
- Pavane
- Top Secret !
- On aurait dû aller en Grèce
22/02
- À la belle étoile
Les séries de la semaine
Malheureusement, on ne peut pas dire que Netflix fasse preuve d'autant de générosité en cette semaine côté séries, puisque peu de nouveautés majeures sont attendues dans le catalogue de la plateforme hormis The Night Agent. En effet, la série d'espionnage de Shawn Ryan devrait bénéficier de toute l'attention des abonnés, qui pourront alors se lancer à la découverte des dix épisodes de la troisième saison. Pour les autres, la série d'animation Strip Law fera son arrivée, aux côtés de séries telles que Top Model USA ou encore L'Appétit dévorant de Gordon Ramsey. Voici les séries de la semaine sur Netflix :
16/02
- Top Model USA : Le revers du rêve
18/02
- L’Appétit dévorant de Gordon Ramsay
19/02
- The Night Agent – Saison 3
20/02
- Strip Law
