C’est une nouvelle semaine qui démarre pour nous, mais aussi pour l’ensemble des plateformes de SVOD, qui continuent tranquillement de dérouler leur programme du mois. Et Netflix ne déroge évidemment pas à la règle. Oui, comme Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+, la plateforme de streaming accueillera au cours des prochains jours une flopée de nouveaux contenus, qui donneront à boire et à manger aux amateurs de films et de séries télévisées. Voici donc le point sur les prochaines arrivées du catalogue de Netflix.

Les films Netflix de la semaine du 16 au 22 février 2026

À l'instar de la semaine dernière, qui était déjà plutôt généreuse en termes de cinéma, la plateforme de SVOD poursuit ici la cadence avec un joli nombre de films inédits pour les abonnés. Les grandes stars de la semaine sur Netflix seront alors La Famille Adcams et sa suite, qui raviront sans aucun doute les fans de Mercredi, tandis que les autres pourront se tourner vers des comédies française comme Youssef Salem a du succès et À la belle étoile, le drame coréen Pavane, ou encore le drame suédois The Swedish Connection. Voici les filmes de la semaine sur Netflix :

16/02

Miracle sur la 34ème rue

18/02

Youssef Salem a du succès

19/02

The Swedish Connection

20/02

La Famille Adams

La Famille Adams 2 : Une virée d’enfer

Coupe-feu

Pavane

Top Secret !

On aurait dû aller en Grèce

22/02

À la belle étoile

Les séries de la semaine

Malheureusement, on ne peut pas dire que Netflix fasse preuve d'autant de générosité en cette semaine côté séries, puisque peu de nouveautés majeures sont attendues dans le catalogue de la plateforme hormis The Night Agent. En effet, la série d'espionnage de Shawn Ryan devrait bénéficier de toute l'attention des abonnés, qui pourront alors se lancer à la découverte des dix épisodes de la troisième saison. Pour les autres, la série d'animation Strip Law fera son arrivée, aux côtés de séries telles que Top Model USA ou encore L'Appétit dévorant de Gordon Ramsey. Voici les séries de la semaine sur Netflix :

16/02

Top Model USA : Le revers du rêve

18/02

L’Appétit dévorant de Gordon Ramsay

19/02

The Night Agent – Saison 3

20/02

Strip Law

Source : Netflix