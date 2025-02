Ça bouge pas mal du côté de Disney ces derniers temps. La chaîne Disney Channel a notamment été déprogrammée dans certains pays, dont la France. Cela marque un tournant dans les pratiques. Plus encore, c'est une page qui se tourne pour des générations qui ont été bercées par des séries emblématiques, à retrouver désormais sur la plateforme de SVOD de la compagnie. Toutefois, cette étape permet de se rappeler combien certaines productions nous ont marqué dans notre enfance et donc de nous réjouir d'autant plus à l'idée du retour de certaines.

Une des meilleures séries Disney bientôt de retour ?

Disney est d'humeur nostalgique depuis un bon moment déjà. On l'a bien constaté avec la flopée de remake en live-action de ses films d'animation. Le Roi Lion, Lilo & Stich, tout y passe, avec plus ou moins de réussite... Néanmoins, cette course à reculons pourrait avoir du bon pour certains fans. La compagnie aurait des plans pour faire revenir une de ses séries phares des années 2000 : Kim Possible.

À l'époque, c'était un peu la guerre des espionnes, avec d'un côté, les Totally Spies, et de l'autre, Kim Possible. Cette dernière a fait les belles heures de Disney Channel, mais aussi de TF1. Les quatre notes de son générique suffisent à nous replonger dans l'action. Devant concilier sa vie d'adolescente pom-pom girl et son activité d'agent secret, l'héroïne court face au danger, accompagnée de son acolyte Robin et son fidèle rat-taupe nu, Rufus. Ce duo iconique est secondé par des antagonistes tout aussi marquants, le Dr. Drakken et la charismatique Shego. D'épisode en épisode, la formule a conquis le cœur des fans.

La série Kim Possible a plusieurs fois été élue « meilleur programme pour enfant ». Malheureusement, elle s'est achevée en 2007, laissant un sentiment de vide dans le cœur des fans. Mais Disney n'a pas oublié son héroïne pour autant ! La compagnie a produit un téléfilm en live-action en 2019, et ce pourrait bien ne pas être la dernière apparition de l'espionne.

Selon un rapport de The Disinsider, il y aurait un nouveau projet autour de la licence. Sa nature n'est pas encore connue, mais ce retour s'inscrirait très logiquement dans le revival de plusieurs titres iconiques de Disney, à l'instar de Phenomène Raven et Lizzie McGuire. Enfin, il ne serait pas étonnant que tout cela se passe du côté de Disney+.