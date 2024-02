Prime Video accueille une toute nouvelle série inédite, l'une des plus attendues de l'année et ça a l'air pas mal du tout ! Amour, humour, action et beaucoup d'espions au programme.

Les nouveautés ne se bousculent pas au portillon en février chez Prime Video, chez Disney non plus d’ailleurs. Au final, seul Netflix tire son épingle du jeu. Mais ça n’empêche pas la plateforme SVOD d’Amazon de cartonner et de proposer quelques films et séries inédites. L’une d’entre elles débarque aujourd’hui et c’est certainement l’une des plus attendues de l’année.

Une nouvelle série inédite sur Prime Video

Prime Video n’a pas encore fait beaucoup d’annonces sur ses programmes à venir en 2024, mais nous avons eu l’officialisation de quelques films et séries tout de même. Aujourd’hui, c’est Mr & Mrs Smith, une série annoncée depuis un petit moment, qui débarque enfin sur la plateforme. Elle ne paie pas de mine comme ça, mais c’est bien l’une des plus attendues de ce maigre début d’année. On va y suivre les (més)aventures d’un vrai/faux couple d’agents secrets qui, en plus de devoir mentir sur leur situation amoureuse, doivent remplir des missions à très hauts risques. Mais quand les sentiments s’emmêlent, c’est tout de suite plus compliqué…

La série est portée par Donald Glover et Maya Erskine, deux stars montantes qui ont déjà fait leurs armes dans quelques rôles auparavant. Ici, ils sont sous les feux des projecteurs dans cette nouvelle version de Mr & Mrs Smith, plus inspirée par la série des années 90 que le blockbuster hollywoodien des années 2000, même si c’est assurément celui-ci qui vous viendra en premier à l’esprit. Quoi qu’il en soit, les quelques critiques déjà parues sont plutôt douces avec la série. Ce n’est visiblement pas le show de l’année, mais elle est plutôt fraîche et agréable à suivre, notamment grâce à ses personnages et un fil conducteur romantique teinté d’humour qui gravite autour d’eux et d’eux seuls. Et ça fonctionne.

De toute façon, vous pouvez d’ores et déjà vous faire une idée sur le sujet puisque la série Mr & Mrs Smith est désormais disponible sur Prime Video.