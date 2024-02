Amazon Prime Video, c'est l'une des plateformes de SVOD les plus populaires, aux côtés de Netflix et Disney+. Chaque mois, le service tente de renouveler son catalogue avec des nouveautés, mais pas que. Parfois, il fait venir des films ou des séries qui sont sortis depuis bien longtemps, mais dont la renommée n'est plus à prouver. Et justement, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de plusieurs ajouts tout simplement cultes. C'est le moment d'enrichir sa culture cinématographique.

Prime Video accueille plusieurs films cultes

Pour le coup, il va y avoir de quoi faire. Par exemple, si vous aimez les films d'action avec des grosses voitures et des explosions, la franchise Fast and Furious vient d'arriver sur Prime Video. Les films 1 à 6 sont accessibles, ce qui va en régaler plus d'un. Bon, ce n'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais il est indéniable qu'on est face à une saga qui a rencontré un énorme succès. Ceci dit, elle n'est quand même pas au niveau de l'autre dont on va parler, c'est-à-dire Jurassic Park.

Eh oui, on vous avait dit qu'il y avait du culte dans le lot. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas menti. Jurassic Park 1 et 2 sont dès à présent disponibles sur Amazon Prime Video. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder un film de cette franchise, alors on vous invite à rectifier le tir. Vous allez pouvoir comprendre d'où vient l'engouement pour ces longs-métrages. En même temps, c'est Steven Spielberg aux commandes, alors on n'est pas spécialement surpris.

Pour celles et ceux qui ont déjà fait le tour de Jurassic Park et Fast and Furious, pas de panique, Prime Video a pensé à tout. Dans le lot, vous avez la trilogie Moi, Moche et Méchant ou Les Minions. Si vous aimez le cinéma de Quentin Tarantino, alors bonne nouvelle, Inglorious Basterds est arrivé dans le catalogue. Bref, vous avez saisi l'idée, c'est l'occasion rêvée pour se prendre un abonnement, et là, on a seulement mentionné les films. A vous maintenant d'aller découvrir tout ça !

La liste des nouveautés de janvier 2024

Ci-dessous, on va vous mettre la liste des films qui vont être disponibles (ou qui le sont déjà) sur Prime Video au cours de ce mois de février 2024. Vous allez voir, il y a du beau monde, à l'image des quatre premiers Indiana Jones. Idéal pour celles et ceux qui ne se sont pas encore plongés dans la célèbre franchise.