Les nouveautés Netflix de février 2024 sont lancées et les abonnés peuvent déjà se ruer sur des films et séries légendaires comme Maman, j'ai raté l'avion !, et sa suite Maman, j'ai encore raté l'avion !, ainsi que sur l'intégrale du Dr. House. En ce vendredi 2 février 2024, vous pouvez même découvrir une exclusivité de cette année : La Nuit d'Orion. Un long-métrage d'animation de DreamWorks (Shrek, Kung-Fu Panda...) qui raconte l'histoire d'un jeune garçon devant apprendre à surmonter ses peurs de l'obscurité et du noir. Et comme chaque mois, on assiste aussi à des départs.

Les films qui quittent Netflix en février 2024

Quels sont les films qui vont être supprimés de Netflix en février 2024 ? Si ça commence doucement avec le film d'animation Les Bad Guys, ça va très vite s'accélérer en milieu de mois. Et Robert Zemeckis va être une cible directe de ces retraits puisque les chefs-d'oeuvre Forrest Gump et Retour vers le Futur seront indisponible le 14 et le 15 février respectivement. American Nightmare 1, 3 et 4 sont également sur la sellette, tout comme Escape Game 2, Don't Breathe 2 encore Sans un bruit. Si ce n'est pas votre tasse de thé, et que vous êtes plutôt du genre à aimer l'action ou les super-héros, il y a de quoi faire.

Les deux films Jack Reacher avec Tom Cruise disparaissent de Netflix d'ici la fin février. Et dans le même temps, les abonnés vont devoir dire au revoir aux productions DC Aquaman, Suicide Squad et Wonder Woman. Bon, à part pour le dernier cité, ce ne sont pas des grosses pertes finalement... Enfin, des suppressions sont à noter aussi au niveau de programmes pour les plus jeunes à l'instar de Paddington 1 & 2 par exemple.

Les films qui disparaissent en janvier 2024

Les Bad Guys (5 février)

Benni (6 février)

20 ans d'écart (9 février)

Small Engine Repair (9 février)

Click : télécommandez votre vie (14 février)

Colegas (14 février)

Forrest Gump (14 février)

Night and Day (14 février)

S.W.A.T. : Firefight (14 février)

S.W.A.T. : Under Siege (14 février)

Think Like a Man (14 février)

Un monstre à Paris (14 février)

White House Down (14 février)

American Nightmare (15 février)

American Nightmare 3 (15 février)

American Nightmare 4 (15 février)

Don't Breathe 2 (15 février)

Madagascar (15 février)

Retour vers le futur (15 février)

Le Cas Richard Jewell (18 février)

Zero (18 février)

Paradise Beach (18 février)

Ma belle-famille, Noël et moi (20 février)

Coursier (21 février)

Escape Game 2 : Le Monde est un piège (22 février)

Life in a Year (22 février)

Comme des garçons (24 février)

Made in China (24 février)

Really Love (24 février)

Dowton Abbey II : Une Nouvelle Ère (26 février)

The Last Shift (26 février)

Aquaman (29 février)

Bis (29 février)

Braquage à l'italienne (29 février)

Da Vinci Code (29 février)

Girl (29 février)

Hajwala 2 : Mysterious Mission (29 février)

Jack Reacher (29 février)

Jack Reacher : Never Go Back (29 février)

Jingle Bell (29 février)

Justice League (29 février)

K.O. (29 février)

Le Traître (29 février)

Paddington (29 février)

Paddington 2 (29 février)

Roulez jeunesse (29 février)

Sans un bruit (29 février)

Suicide Squad (29 février)

Vincere (29 février)

Voyage au centre de la Terre 2 : l'île mystérieuse (29 février)

Wonder Woman (29 février)

World Trade Center (29 février)

Les séries qui quittent Netflix en février 2024

Évidemment, des séries vont également être retirées de Netflix, mais la plupart ne vont peut-être pas vous parler plus que cela. La plus connue d'entre elles est Détective Conan, une adaptation animée du manga culte de Gōshō Aoyama. 45 épisodes vivent leurs derniers moments sur la plateforme au N rouge. Deux shows télévisés français, Le Code et 19-2 ne seront plus disponibles non plus à compter du 23 et du 26 février prochains. Idem pour la série à suspense thaïlandaise Sleepless Society Insomnia. « Hantée par des visions, une jeune femme souffrant d'insomnie visite une vieille maison pour résoudre un meurtre et mettre fin à ses cauchemars ». Des documentaires, spectacles ou émissions s'éloignent aussi de Netflix.

Les séries qui disparaissent en février 2024

Les fils du califat (5 février)

Bangkok Love Stories: Innocence (6 février)

La Famille Adebanjo (6 février)

Sleepless Society: Insomnia (12 février)

Marblegen (14 février)

Close enough (23 février)

Le Code (23 février)

19-2 (26 février)

Détective Conan (29 février)

Les documentaires et émissions qui quittent Netflix en février 2024

Si vous êtes passionnés de robots gladiateurs, un programme vous est destiné sur Netflix : Battlebots. On suit des inventeurs investis pour créer la machine la plus destructible possible, qui sera capable de prendre part à des duels dans une arène. Tous les coups sont permis, y compris scier l'adversaire. Autre salle, autre ambiance avec Menu en or où des restaurateurs à en devenir doivent faire leurs preuves devant de vrais clients, et des investisseurs qui pourraient changer leur vie. Celles et ceux qui croient aux phénomènes étranges pourront se risquer à regarder Paranormal Investigation sur Netflix avant le 29 février.

Les docs, émissions et autres qui disparaissent en février 2024

BattleBots (14 février)

Un menu en or (26 février)

Banyuki (29 février)

Paranormal Investigation (29 février)

Seven Souls in the Skull Castle (29 février)