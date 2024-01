Prime Video, comme Netflix et Disney+, aime les adaptations. Des films en séries, des séries en films, des films en séries… il n’est plus rare de (re)découvrir certaines franchises sous un nouveau jour. En février, Prime Video accueillera une toute nouvelle série adaptée d’une autre œuvre marquante de la find es années 90 à début 2000 : Mr and Mrs Smith.

Mr et Mrs Smith sur Prime Video, ça arrive bientôt !

On pensera d'entrée de jeu au film d'action, porté par Brad Pitt et Angelina Jolie, le couple star d'Hollywood de l’époque. Un mélange de glamour et d'action décomplexée qui avait fait sensation à sa sortie . Cependant, il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 90, c'était une série. Le couple d'agents secrets était alors interprété par Scott Bakula (Code Quantum) et Maria Bello (Coyote Girl) et c'est de cette version que la nouvelle adaptation d'Amazon sera le plus proche.

Pas de "Brangelina" cette fois donc, mais deux jeunes célébrités du petit et grand écran. C’est cette fois qu'on suivra le couple Donald Glover (Community) et Maya Erskine (On sera 2 !). On suivra deux étrangers qui après avoir été recruté par une grosse agence d'espionnage, se retrouveront marié. Les deux agents que tout oppose se retrouveront donc mari et femme du jour au lendemain, sous une nouvelle identité. C'est dans cette configuration qu'ils devront remplir des missions périlleuses. Entre leur travail, leur couverture et l’apparition de vrais sentiments, les choses vont être difficiles à gérer.

La saison 1 de la nouvelle série Mr and Mrs Smith est attendue sur Prime Video dès le 2 février prochain. En attendant, on vous laisse avec la toute nouvelle bande-annonce.