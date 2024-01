Pour cette nouvelle semaine, Disney+ joue les timides. Plus en tout cas que Netflix ou encore Prime Video. En revanche, la plateforme nous sert cette semaine une nouveauté qui va faire un bien fou. Un film que l’on annonce déjà comme une petite pépite signée Pixar. Le studio s’est visiblement donné à fond en s’amusant et ça se voit.

Toutes les sorties Disney+ du 29 janvier au 4 février 2024

Pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024, c’est littéralement Pixar qui sauve la mise à Disney+ en lui offrant un film totalement inédit et quelque peu expérimental. Il n’y a rien d’autre à se mettre sous la dent cette semaine, les grosses séries comme Shogun ou encore la saison 3 de Star Wars Bad Batch n’arriveront que plus tard ce mois-ci. On aura aussi le droit à quelques films comme Suncoast avec Nico Parker (The Last of Us) et Woody Harrelson (Hunger Games, Zombieland), ou encore Coup de Théâtre, un film policier un brin léger, avec un casting 5 étoiles composé de Sam Rockwell (Le Cas Richard Jewell), Saoirse Ronan (Les filles du Docteur March) ou encore Adrien Brody (King Kong, Predators). Le mois s’annonce donc très sympa.

Un film à retenir cette semaine, une pépite des studios Pixar

Mais pour le moment cette semaine sur Disney+, on ne peut compter que sur Soi-Même pour nous divertir. Le célèbre studio Pixar à qui l’on doit un nombre incalculable de chefs-d'œuvre d’animation, nous sert ici un court métrage aussi court qu’ambitieux. Véritable pépite, Soi-Même nous conte l’histoire d’une petite poupée de bois qui se cherchera et se découvrira elle-même. Un récit simple et intimiste.

Si Soi-même, ou Self en anglais, fait parler, c’est surtout parce qu’il a une patte visuelle toute particulière. Le court-métrage mélangera deux techniques d’animation. La 3D, désormais devenue la norme dans le milieu, et le stop-motion, une technique qui consiste à filmer image par image chaque mouvement offrant ainsi une animation atypique. Chicken Run ou encore Wallace & Gromit sont les exemples de films stop-motion les plus célèbres.

Soi-Même pourrait donc faire office de vrai vent de fraîcheur en attendant les grosses sorties de ce mois de février sur Disney+. Pourquoi ne pas y jeter un œil ?