Qui aurait pu prédire le flop du film Les Chevaliers du Zodiaque ? Beaucoup de monde. Le film live-action Saint Seiya, Knights of the Zodiac, est un vrai naufrage.

Faites un peu semblant d'être surpris, mais il s'avère que le nouveau film Saint Seiya est un flop. Tant vis-à-vis des critiques qu'au niveau du box-office qui risque de compromettre les grands projets cinématographiques de la franchise. Les Chevaliers du Zodiaque en PLS.

Le film Saint Seiya est un échec

Les dernières images du nouveau film Saint Seiya laissaient présager le pire. Et pour l'instant, le pire est en train de se produire. Depuis sa sortie en Amérique Latine, aux États-Unis et au Japon, ainsi que dans d'autres pays d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, le long-métrage Knights of the Zodiac n'attire pas les spectateurs.

Selon Box Office Mojo, cette adaptation live-action Les Chevaliers du Zodiaque a récolté 5 152 786 de dollars à travers le monde. Le plus gros des recettes ayant été réalisé sur un territoire crucial : l'Amérique Latine. Là-bas, l'aura de l'anime est extrêmement puissant, comme en Europe, et les fans ont visiblement été au rendez-vous contrairement aux autres pays où Knights of the Zodiac est diffusé. La sortie dans les salles françaises pourra t-elle sauver les meubles ? Cela paraît très, très compliqué. Oui, la licence est ultra populaire chez nous, au même titre que Dragon Ball (merci le Club Dorothée), mais le budget du film Saint Seiya s'élève tout de même à 60 millions dollars.

Dans un premier temps, il va donc falloir engranger les 55 millions de dollars manquants, et sûrement plus pour que le long-métrage soit véritablement considéré comme un succès pour les studios impliqués. Bref, ce n'est pas gagné. D'autant que les critiques, globalement, n'arrangent pas la réputation de ce Saint Seiya : the Beginning (le nom occidental du film). Pour l'un de nos confrères outre-Atlantique, on tient là l'une des pires adaptations de cette licence cultissime. Une catastrophe.

Des effets et un costume incroyables (non). Crédits : CinéSérie.

Des critiques assassines sur Knights of the Zodiac

Actuellement à 29% sur Rotten Tomatoes, le film Saint Seiya ne peut pas compter sur les critiques pour le sauver. Pour l'un des rédacteurs d'IGN US, c'est une horreur. « Au global, je donne la note de 2/10 à Knights of the Zodiac. Un film qui devrait sans aucun doute figurer dans la catégorie horreur, en raison de l'embarras que j'ai ressenti en le regardant » (Izzatul Razali). La personne en charge de rendre le verdict officiel a été plus clémente avec un 4/10.

« On dirait que les gens derrière Les Chevaliers du Zodiaque ont commencé par s'inspirer du pire de la franchise, puis ont continué en prenant des décisions de plus en plus mauvaises. Knights of the Zodiac vide de sa substance une franchise animée adorée pour en faire un film sans intérêt » via Polygon.

« Le film Saint Seiya est l'exemple même de tout ce qui ne va pas lorsqu'une série animée, basée sur un manga, se transforme en un long-métrage en prises de vues réelles. Un film gênant, au jeu d'acteurs affreux, même pour les fans les plus hardcore. Il existe de mauvais jeux vidéo plus divertissant que ce flop ennuyant » (Culture Mix).

Sauf miracle, ça s'annonce mal pour l'avenir de la franchise dans les salles obscures. Sur le papier, il devrait y avoir six longs-métrages en comptant celui-ci. Mais étant donné l'accueil de ce volet et les premiers chiffres du box-office... Si jamais vous n'êtes pas rebutés, ce sera bientôt le moment de vous faire un avis. Knights of the Zodiac sera visible le 24 mai 2023 au cinéma.