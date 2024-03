En attendant la série Fallout sur la plateforme de SVOD Prime Video, Amazon finit de dérouler son agenda des nouveautés de mars 2024. Pour cette semaine, deux films sont encore prévus. Land of Bad avec Liam et Luke Hemsworth, ainsi qu'Ils étaient un seul homme. La dernière réalisation de Georges Clooney qui raconte la victoire de l'équipe masculine d'aviron de l'université de Washington durant les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Ce sera disponible dans quelques heures, mais les abonnés peuvent déjà se jeter sur l'une des très grosses sorties de ce mois-ci.

Une pépite de l'univers des séries TV sur Prime Video

Les fans de Fallout vont devoir retenir leur souffle pendant encore quelques jours. La série développée par Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld) sera dans les sorties Prime Video d'avril 2024 dès le 11 avril. Et l'un dans l'autre, c'est une bonne nouvelle. Cela laissera peut-être suffisamment de temps aux abonnés pour découvrir ce qui est considéré comme étant l'une des meilleures séries de ces dix dernières années. Les saisons 1 à 4 de Fargo sont arrivées au catalogue Amazon Prime Video depuis quelques heures.

Un lien avec le film culte des frères Coen ? Oui, le show TV se base sur l'oeuvre des deux réalisateurs sortie en 1996. Le casting original n'est plus là, mais le showrunner Noah Hawley (la future série Alien Disney+) a su très bien s'entourer. Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Bob Odenkirk, Kirsten Dunst, Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead, Juno Temple, Jon Hamm ou encore Jennifer Jason Leigh se sont succédés au fil des saisons désormais disponibles sur Prime Video. Et à chaque fois, on a le droit à un gros plan sur des personnages différents.

Pour la saison 1, Noah Hawley nous narre la rencontre entre un tueur à gages et un commercial en assurance pas vraiment heureux. « Fraîchement arrivé dans une petite ville du Minnesota, un vagabond du nom de Lorne Malvo influence la population par sa méchanceté et sa violence, y compris Lester Nygaard, un vendeur d'assurances exploité » synopsis officiel (via Prime Video).

Fargo à regarder sur la plateforme SVOD d'Amazon

Les saisons 1 à 4 de Fargo sont à regarder sur Amazon Prime Video. En revanche pour la saison 5, il faudra impérativement aller sur Canal+ Ciné Séries ou Canal+. Ca vous demande de payer encore, mais visiblement, ça vaut toujours le détour si vous êtes réellement pressés. L'écriture ou encore l'inventivité de ces nouveaux épisodes ont été salués. Au-delà du nom, la série Fargo est parfois étroitement liée au film de 1996, surtout pour la première saison. Noah Hawley n'hésite pas non plus à glisser des hommages et des références pour s'adresser aux fans du film culte. Mais aussi témoigner de son respect pour ce long-métrage. Si vous ne savez pas quoi regarder prochainement, vous avez maintenant quelque chose à (re)découvrir via Prime Video.