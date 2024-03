Les premières nouveautés Prime Video d'avril 2024 sont connues, mais Amazon est encore loin d'avoir abattu toutes ses cartes. Pour patienter jusqu'à la révélation du listing complet de sorties, c'est l'heure comme chaque lundi de s'intéresser aux ajouts de la semaine. Du 18 au 24 mars 2024, la plateforme a fait parler d'elle avec le remake de Road House. Une version avec Jake Gyllenhaal et le combattant de MMA Conor McGregor qui a peu captivé si l'on en croit les retours tièdes avec 62% (presse) et 57% (spectateurs) de score Rotten Tomatoes.

Les films Prime Video du 25 au 31 mars 2024 (S13)

Amazon Prime Video a-t-elle de belles choses à offrir à ses abonnés du 25 au 31 mars 2024 ? En tout cas, ce n'est pas les talents qui manquent. La plateforme a négocié en exclusivité le nouveau long-métrage de George Clooney : Ils étaient un seul homme. Une adaptation du roman de Daniel James Brown qui raconte la victoire de l'équipe masculine d'aviron de l'université de Washington durant les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Le film brasse des sujets comme le courage, le dépassement de soi et l'entraide. Ce sera disponible le 29 mars sur Prime Video.

Dès ce vendredi, les abonnés pourront également lancer Land of Bad (Territoire Hostile) avec Luke et Liam Hemsworth, Russel Crowe ou encore Milo Ventimiglia (Creed 2), réalisé par William Eubank (Underwater). De quoi ça parle ? D'une mission spéciale de la Delta Force qui tourne mal et qui pourrait être catastrophique si le sauvetage organisé ne fonctionne pas. « Lorsqu’une mission spéciale de la Delta Force tourne terriblement mal, un pilote de drone de l’armée de l’air, Reaper ne dispose que de 48 heures pour réussir ce qui est devenu une opération de sauvetage hors de contrôle. Sans armes et sans autre moyen de communication que le drone en vol, la mission au sol se transforme soudainement en un affrontement mortel lorsque l’ennemi découvre l’équipe ».

La sortie de la semaine 13

Ils étaient un seul homme (29 mars)

Land of Bad (29 mars)

Les séries Prime Video du 25 au 31 mars 2024 (S13)

Dans les nouveautés Prime Video du 25 au 31 mars 2024, attendez-vous à dévorer les quatre premières saisons de Fargo de Noah Hawley. Le metteur en scène qui est toujours en train de travailler sur la série Alien pour le compte de Disney+. Fargo est l'adaptation au format épisodique du film culte des frères Coen, sorti en 1996 avec Steve Buscemi, France McDormand...

Une série qui multiplie les hommages et les références avec des détails plus ou moins visibles comme les traits de caractères des personnages très proches, l'humour noir, la complémentarité des histoires et bien d'autres choses. Noah Hawley s'est attaqué à un gros morceau, mais au final, il a été à la hauteur du défi. Le show TV Fargo a reçu des critiques extrêmement positives dès sa première saison. La petite ville du Minnesota, Bemidji, ne va plus être la même à l'arrivée de Lorne Malvo, un tueur à gages. Un assassin qui va également venir mettre un terme à la tranquillité d'un courtier en assurance. Ca débarque le 27 mars 2024 sur Prime Video.

Les séries de la semaine 13