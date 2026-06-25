Un héros les plus cultes du petit comme du grand écran va faire son retour sur Prime Video. La bande-annonce de la suite de cette série acclamée vient de sortir.

Après son grand retour sur consoles et PC, ce super-héros de l'ombre est prêt à refaire son entrée sur Prime Video. Une série exclusive que Netflix, ADN, Disney+ et consorts peuvent jalouser à la plateforme d'Amazon dévoile la bande-annonce de sa prochaine saison. Non seulement ç'a l'air toujours aussi cool, mais un antagoniste mythique fait enfin son apparition. On a la date de sortie.

Le Chevalier noir revient sur Prime Video pour la suite de cette série déjà iconique

Cette année encore, il va y avoir deux teams chez les fans de comics : la team Marvel qui se régale avec les productions Spider-Man, et la team DC qui, après la sortie du jeu LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir, va retrouver l'Homme Chauve-souris pour la suite d'une de ses meilleures séries depuis longtemps. Ce comeback va se passer sur Prime Video.

Après la guerre des gangs entre le Pingouin et Rupert Thorne, le chaos s'installe à Gotham. Un seul est capable de de remettre de l'ordre dans la saison 2 de Batman Caped Crusader et ce n'est n'est autre que le justicier éponyme. Cependant, un nouvel adversaire va lui donner du fil à retordre. Le trailer officiel met en lumière les terribles énigmes d'Edward Nigma, alias le Spinx. Seulement, une autre menace, plus pernicieuse, reste tapis dans l'ombre. Celle du mythique Joker.

Toujours supervisée par J. J. Abrams et Matt Reeves, la saison 2 de Batman Caped Crusader préserve le ton de la première. Deux ans après, Bruce Tim, le réalisateur, a préservé l'atmosphère sombre et l'esthétique rétro de cette série qui est clairement l'une des meilleures propositions dans l'univers du Chevalier noir de ces dernières années. Vous pourrez d'ailleurs vous en faire une idée cet été. Les épisodes sortiront le 31 juillet 2026 sur Prime Video, la plateforme de SVOD d'Amazon.