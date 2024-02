Depuis la sortie de Prey, la saga Predator est revenue plus forte que jamais dans le cœur des fans. Et justement, voici une excellente nouvelle pour eux.

Prey fut une très bonne surprise, et après la catastrophe The Predator, ce fut également un soulagement de retrouver le fameux extraterrestre aux dreadlocks au sommet de sa forme. Forcément, cela a beaucoup inspiré les producteurs pour continuer à explorer la franchise. D'autant qu'il y a encore énormément de choses à dire. Un nouveau projet est donc en route, pour le plus grand bonheur des fans.

Predator va revenir

On peut donc apprendre que la 20th Century Studios travaille sur un nouveau film intitulé Badlands dans l'univers de Predator, avec Dan Trachtenberg, déjà nominé aux Emmy pour son préquel de Predator en 2022, Prey, à la réalisation. Bien que les détails de l'intrigue restent secrets, on sait que le film se déroulera dans le futur et que sa production débutera cette année.

Le film Prey de Trachtenberg, qui mettait en scène une guerrière de la Nation Comanche nommée Naru (jouée par Amber Midthunder) luttant pour protéger son peuple d'un danger mystérieux, a été bien accueilli par la critique. En 2022, Hulu a annoncé que Prey avait réalisé la première la plus regardée de son histoire, accumulant le plus grand nombre d'heures de visionnage durant ses trois premiers jours parmi toutes les séries TV et films proposés sur la plateforme. Il reste à déterminer si Badlands suivra un plan de sortie similaire ou s'il sera diffusé en salles.

En plus de son travail sur Badlands, Trachtenberg dirigera également la cinquième et dernière saison de Stranger Things. Parmi ses autres réalisations, on compte 10 Cloverfield Lane, le pilote de The Boys et Black Mirror: Playtest.

On peut dire que l'homme a tout de même beaucoup de cordes à son arc. Le premier film Predator, réalisé par John McTiernan et sorti en 1987, avec Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers et Jesse Ventura, a donné naissance à trois suites : Predator 2 (1990), Predators (2010) et The Predator (2018). La confirmation de ce nouveau projet met en lumière l'intérêt continu de 20th Century Studios pour l'expansion de la franchise Predator, bien que la société ait choisi de ne pas commenter à ce stade. Dans le même temps, un film Prey 2 serait aussi en préparation... Ce qui fait 2 bonnes nouvelles pour les fans.

De votre côté, qu'espérez-vous pour ce nouveau film ?