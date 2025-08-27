Prime Video frappe fort en cette fin août avec une sortie majeure au catalogue. Le 27 août marque l’arrivée d’un film marquant et, surtout, d’une nouvelle série originale qui s’annonce comme l’un des événements de la rentrée pour les abonnés.

Cette fin août est chargée, aussi bien sur Disney+ que sur Netflix ou encore Prime Video. La plateforme d’Amazon propose dès le 27 août un excellent film et, surtout, une série exclusive particulièrement attendue par les spectateurs. De quoi passer de bons moments.

Les sorties du 27 aout côté ciné sur Prime Video

Prime Video enrichit son catalogue en cette fin août avec Le Jeu de la Reine, un drame historique qui plonge au cœur des intrigues de la cour Tudor. Le film raconte le destin de Catherine Parr, sixième et dernière épouse d’Henri VIII, contrainte de survivre dans un climat de paranoïa et de violence. Entre stratégie, convictions et instinct de survie, elle doit naviguer dans un univers dominé par la méfiance du roi.

Porté par Alicia Vikander et Jude Law, le long-métrage offre une fresque à la fois sombre et intimiste. Entre la puissance de ses dialogues et l’intensité de ses acteurs, Le Jeu de la Reine dresse un portrait saisissant d’une femme déterminée à imposer sa voix dans un monde qui ne lui laissait aucune place. Un beau film historique sur Prime Video qui s'éloigne clairement du reste du catalogue qui arrive le même jour...

Une très grosse sortie série ce 27 aout

Prime Video dévoile également The Terminal List: Dark Wolf, nouvelle série originale et véritable préquel de The Terminal List. Cette première saison revient sur les origines d’un agent de la CIA pris dans un réseau de manipulations et de complots. Le ton est donné : tension, espionnage et action au cœur d’un univers où personne n’est jamais totalement digne de confiance. Portée par un casting solide et une réalisation nerveuse, la série promet un rythme soutenu et une mise en scène digne des grands thrillers hollywoodiens.

Avec une atmosphère sombre et réaliste, Dark Wolf sur Prime Video explore les coulisses du renseignement moderne. On y suit un agent de la CIA confronté à un réseau de manipulations et de trahisons qui le dépasse. Entre missions secrètes, luttes d’influence et rebondissements inattendus, la série mise sur un mélange d’action nerveuse et d’intrigues politiques.

Le casting n’est pas en reste, avec plusieurs visages familiers de la première série et de nouvelles recrues prêtes à marquer les esprits. Cette alchimie, portée par une mise en scène tendue et cinématographique, promet de tenir les spectateurs en haleine épisode après épisode. The Terminal List: Dark Wolf s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de Prime Video en cette fin d’année.

Source : Amazon