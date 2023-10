Le catalogue d'Amazon Prime Video est décidément bien chargé, comme en attestent ses sorties régulières. La plateforme a accueilli une belle palette de shows qui ont participé à faire sa renommée. Parmi eux, on compte The Boys, mais également Invincible. Cette série est à l'origine adaptée de bandes-dessinées américaines créées par le scénariste Robert Kirkman, co-créateur de The Walking Dead. Sa violence débridée et ses personnages mémorables ont participé à bâtir sa grande réputation. Une deuxième saison va ainsi débarquer, et nous connaissons maintenant la date exacte de son arrivée.

Prime Video annonce le retour d'Invincible

Il y a peu, nous avons appris que le créateur de la série Prime Video avait pour intention de boucler l'histoire en 7 ou 8 saisons. Un beau chiffre même si, pour l'instant, nous ne savons pas s'il ira vraiment au bout de son idée. Quoi qu'il en soit, après une saison 1 brillamment réussie, les fans n'attendaient qu'une seule chose : la suite. Si on savait qu'elle était en chantier, sa fenêtre de sortie demeurait inconnue. Mais bonne nouvelle, une première bande-annonce pour la saison 2 a été dévoilée. Celle-ci ne se contente pas de teaser les futures péripéties de Mark Grayson, elle nous révèle la date de son arrivée.

La nouvelle saison de Invincible débarquera donc le 3 novembre prochain sur Prime Video. Attention, seule la première moitié sera disponible. À l'instar de la saison 1, il y aura probablement un total de huit épisodes. Pour rappel, cette suite reprendra au moment où Omni-Man, le père de Mark, a quitté la Terre pour des raisons que l'on taira pour celles et ceux qui auraient du retard. On ne sait pas encore où il est parti, mais ça ne saurait tarder. Quant à Invincible, sa vie a beau reprendre son cours, le calme est de courte durée. Une flotte de Viltrumite s'approche de la Terre et elle semble prête à l'envahir. Un combat acharné commence pour Grayson qui va devoir affronter des adversaires surpuissants.

En tout cas, ces nouvelles images des aventures d'Invincible sont prometteuses. On retrouve le même style artistique qu'auparavant, permettant au show d'affirmer à nouveau son identité visuelle. Les scènes de combat s'annoncent toujours aussi explosives et morbides. L'animation prendra un malin plaisir à nous retranscrire toute la violence de l'œuvre de Kirkman et Walker à l'écran. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'essayer la série, nous ne pouvons que vous conseiller de foncer la regarder sur Prime Video. Âmes sensibles s'abstenir bien évidemment.