Les dernières nouveautés Prime Video d'octobre 2023 ont ajouté un nouvel épisode de Gen V, le spin-off de The Boys, et savourez-bien car la saison 1 est sur le point de s'achever. On a aussi assisté à l'arrivée d'Upload saison 3, Bosh Legacy saison 2, et aux films L'autre Zoey avec Josephine Langford de la saga After et Drone Games.

Dans quelques jours, les abonnés frissonneront un peu avec les longs-métrages Barbare ainsi qu'Hérédité, et pourront éventuellement relâcher la pression avec la comédie romantique Cher John. Et après ? Voici les nouveaux films, séries, documentaires et émissions Prime Video de novembre 2023.

Les séries Prime Video de novembre 2023

En novembre 2023, Prime Video a prévu du très lourd au niveau de ses séries. Le plus gros temps fort du mois sera le season final de Gen V. Les étudiants de l'université de Godolkin vont partir en vacances, mais pas de panique, ils reviendront bien. Avant même la fin du show télévisé, Amazon a annoncé Gen V saison 2 et ça devrait toujours être aussi barré d'après ses créateurs. « La deuxième année sera folle avec tous les ingrédients que vous attendez de la série, à savoir des rebondissements, du cœur, de la satire et l'explosion d'organes génitaux ».

La nouvelle saison d'Invincible débarque aussi sur Prime Video dès le 3 novembre prochain. La plateforme a donné un avant-goût du scénario, mais attention si vous n'avez pas vu les précédents épisodes. « Toujours ébranlé par la trahison de Nolan en saison 1, Mark peine à reconstruire sa vie alors qu'il doit affronter de nouvelles menaces ainsi que sa plus grande crainte : devenir son père, sans s'en rendre compte ».

Enfin, impossible de ne pas faire un focus sur 007: Road to Million. Une série James Bond avec Brian Cox (Succession) qui organisera un petit jeu, en son rôle du « Contrôleur », pour faire gagner 1 million de dollars aux participants. « 9 duos de gens ordinaires arpentent des reliefs escarpés, se lancent des défis à vous tordre l'estomac, et répondent à des questions pour peut-être remporter 1 million chacun. Pendant ce temps, Brian Cox tire les ficelles dans la peau du Contrôleur. Seront-ils à la hauteur ou s'effondreront-ils comme un château de cartes dans cette épreuve d'intelligence, d'endurance et d'héroïsme ? ». Ce sera le 10 novembre prochain sur Amazon Prime Video.

Invincible - saison 2 (3 novembre)

Gen V - épisode 8 final (3 novembre)

007: Road to Million (10 novembre)

Les films Prime Video de novembre 2023

Quels seront les nouveautés Prime Video de novembre 2023 ? C'est là que ça se complique, car nous ne sommes sûrs de rien. Vous le savez peut-être, mais d'un pays à l'autre, le catalogue des plateformes SVOD peut varier pour une question de droits. Et puis chez nous, il y a cette belle exception culturelle sur la chronologie des médias qui peuvent retarder encore plus les choses. Bref, voici les longs-métrages prévus outre-Atlantique qui pourraient être confirmés dans l'hexagone.

On retrouvera Nicolas Cage, crane rasé avec une grosse barbe en mode Kratos, dans Butcher's Crossing. « Un diplômé de l'université d'Harvard s'installe à Butcher's Crossing, dans les plaines du Kansas pour chasser un buffle légendaire ». À voir pour une autre performance de Cage ? C'est mitigé sur Rotten Tomatoes avec 68% pour 38 critiques. Aaron Eckhart, alias Double-Face dans The Dark Knight, traquera un tireur responsable de la mort de son coéquipier policier, mais découvrira une affaire bien plus vaste dans le film Muzzle. Une sortie Prime Video.

The Kill Room marquera les retrouvailles entre Uma Thurman et Samuel L. Jackson, près de 30 ans après le chef d'oeuvre Pulp Fiction. L'actrice aura également le privilège de partager l'affiche avec sa fille, Maya Hawke, aperçue dans les récentes saisons de Stranger Things.

Butcher's Crossing (1er novembre)

Muzzle (14 novembre)

The Kill Room (24 novembre)

Les documentaires qui sortent en novembre 2023

Les nouvelles sorties Prime Video de novembre 2023 présenteront le documentaire Bye Bye Barry sur l'une des légendes du football américain, Barry Sanders. Un joueur qui a tout arrêté alors qu'il était au sommet de sa carrière. L'émission de télérétalité Twin Love devrait aussi faire partie du line-up. Il s'agit d'une expérience de dating autour des jumeaux. Dix paires sont réparties à travers deux maisons et devront trouver l'amour. Le concept est d'étudier les similitudes amoureuses de ces frères et sœurs à l'apparence identique.