L'année 2023 de Prime Video s'est terminée avec le retour d'une légende du cinéma hong-kongais : John Woo. Après cinq ans d'absence, le cinéaste de 77 ans a pu compter sur la plateforme de streaming vidéo d'Amazon pour distribuer son dernier film, Silent Night. Une production qui divise clairement et qui n'est pas forcément le coup de maître espéré par beaucoup. Pour ses prochaines nouveautés, le service tablera sur une franchise d'action emblématique, à laquelle John Woo a d'ailleurs participé, et sur un autre très grand classique. Voici toutes les sorties de la semaine 1 de janvier 2024.

À lire aussi :

Les films Prime Video du 1er au 7 janvier 2024 (S1)

Si vous aimez l'action, vous allez être plus que servis grâce aux nouveautés Prime Video de janvier 2024. La saga iconique Mission Impossible prend possession de la plateforme d'Amazon avec trois films : Protocole Fantôme (MI4), Rogue Nation (MI5) et Fallout (MI6). Des longs-métrages qui ont propulsé la licence et Tom Cruise vers de nouvelles sphères. Denzel Washington et Mark Wahlberg tireront aussi à vue dans 2 Guns. « Un agent de la DEA et un agent infiltré de la Naval Intelligence enquête l’un sur l’autre sans même le savoir et détourne de l’argent sale à leur insu. Ils découvrent plus tard qu’ils ont été manipulés afin de dérober 50 millions de dollars à la CIA » (via Amazon Prime Video).

Brad Pitt, Hiroyuki Sanada, Sandra Bullock, Michael Shannon ou encore Aaron Taylor-Johnson sont aussi à l'affiche d'un film très musclé, Bullet Train. Le dernier long-métrage de David Leitch (Atomic Blonde, Deadpool 2) qui se déroule à bord d'un train à grande vitesse où cinq tueurs à gages vont lutter pour rester en vie jusqu'à l'arrivée. Un divertissement vraisemblablement honnête sans être mémorable. Tout le contraire en somme de Blow Out, l'un des chefs-d'œuvre de Brian De Palma (Scarface, Les Incorruptibles...), avec John Travolta dans le rôle principal. Jack (Travolta), un ingénieur du son, va se retrouver au cœur d'un complot après avoir été le témoin d'un accident qui a coûté la vie à un candidat à l'élection présidentielle. Une pépite intournable du cinéma.

Et puisqu'on est dans les films qui commencent à dater, Prime Video a accueilli Annie Hall, une production de Woody Allen avec Diane Keaton récompensé quatre fois aux Oscars, et Éclair de Lune. Une comédie dramatique avec la chanteuse et actrice Cher qui donne la réplique à Nicolas Cage.

Les films Prime Video de la semaine 1

2 Guns (1er janvier)

Total Recall : Mémoires programmées (1er janvier)

Éclair de Lune - Moonstruck (1er janvier)

Annie Hall (1er janvier)

Mission Impossible: Rogue Nation (1er janvier)

Blow Out (1er janvier)

Mission Impossible: Protocole Fantôme (1er janvier)

Mission Impossible: Fallout (1er janvier)

Bullet Train (5 janvier)

Les séries Primes Video de la semaine du 1er au 7 janvier 2024 (S1)

Si le programme des sorties films du 1er au 7 janvier 2024 est fort intéressant, du côté des séries, c'est le néant. Malheureusement, les nouveautés vont tarder à arriver et il faudra encore s'en remettre aux ajouts de décembre 2023. Mais Amazon a quand même terminé l'année avec une très belle addition : Insecure. Un des shows HBO récents de ces dernières années qui a grandement séduit les téléspectateurs et les critiques.

« Les expériences quotidiennes savoureuses et parfois surréalistes d'une Afro-Américaine à l'aube de la trentaine et de sa meilleure amie délurée… » (synopsis officiel). Contrairement à d'autres programmes HBO, celui-ci ne nécessite pas le Pass Warner. L'intégralité des abonnés Prime Video ont donc accès aux cinq saisons qui sont d'ores et déjà toutes disponibles.

Les séries Prime Video de la semaine 1

Insecure - saison 1 à 5 (disponible)

Les docs et émissions du 1er au 7 janvier 2024 (S1)

Pas de nouvelle série sur Prime Video du 1er au 7 janvier 2024... et pas de documentaire et émission non plus. Et ça commence à faire longtemps puisque la dernière sortie n'était autre que le spectacle « On m'appelle Marseille » de Redouane Bougheraba. Un programme qui est encore d'actualité étant donné qu'il trône fièrement à la cinquième place du top 10 en France avec Reacher, Silent Night, Escort Boys, À contre-sens, Freelance, Un Stupéfiant Noël, Les Cerveaux ainsi que LOL qui crie, sort ! L'absence de filtre, l'autodérision, l'improvisation et les échanges réguliers de Redouane Bougheraba avec son public, ont visiblement été les clés pour réussir à divertir les utilisateurs de la plateforme de SVOD.

Les documentaires Prime Video de la semaine 1

Redouane Bougheraba : On m'appelle Marseille (disponible)