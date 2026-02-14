Nous sommes déjà à la mi-février. Il est donc temps pour les plateformes de SVOD de penser au mois qui vient. Ainsi, nous découvrons peu à peu les nouveautés à venir dans les catalogues de streaming. Après Netflix, c'est au tour de Prime Video, le service d'Amazon, de commencer à présenter le film et les séries qui occuperont les abonnés tout au long du mois de mars 2026.

Un premier film confirmé pour mars 2026

Passé le mois de février, Prime Video promet déjà un nouveau film dans son catalogue. Préparez-vous, car l'action et le suspense seront au rendez-vous dans Pretty Lethal. Pour réaliser ce thriller produit par les studios MGM, le service d'Amazon est allé chercher du côté de son principal concurrent, puisque nous retrouvons Vicky Jewson, qui signe plutôt épisodes de The Witcher Blood Origin et le film Close pour Netflix. Dans cette nouvelle histoire scénarisée par Kate Freund (Atferlife), nous assisterons au cauchemar d'une troupe de jeunes ballerines qui tentent d'échapper à la mort après un accident de bus. Au casting, nous retrouverons des personnalités brillantes comme Maddie Ziegler, la danseuse émérite qui a participé à bien des clips de la chanteuse Sia, ou encore les actrices Lana Condor, la star de À tous les garçons que j'ai aimés, et Millicent Simmonds, de la saga Sans un bruit. Ne manquez pas la date de sortie :

25 MARS : Pretty Lethal — thriller suivant un groupe de ballerines.



Les séries à venir sur Prime Video le mois prochain

En matière de séries, on sait déjà que l'offre de Prime Video va bien se remplir en mars 2026. Plusieurs nouveautés très attendues seront de la partie, à commencer par Young Sherlock. Inspirée des romans Les Premières Aventure de Sherlock Holmes, cette série policière mettra en scène le détective le plus célèbre du monde dans ses premières péripéties, alors qu'il est étudiant à l'Université d'Oxford. Tant que nous sommes dans le domaine de l'enquête, les lecteurs de Patricia Cornwell pourront suivre les investigations de Kay dans la série Scarpetta. Enfin, dans un tout autre registre, le mois prochain verra le retour de l'adaptation des comics phare de Robert Kirkman. La saison 4 d'Invicible poursuivra l'aventure du jeune super-héros Mark Grayson, faisant face à de nouveaux défis. Et ce n'est là qu'un aperçu de ce qui vous attend :

2 MARS : Siren's Kiss — thriller et drama sud-coréen autour d'une série de meurtres.

4 MARS : Young Sherlock — série policière sur les jeunes années du célèbre détective anglais.

11 MARS : Scarpetta — série policière tirée des romans de Patricia Cornwell.

18 MARS : Invincible | saison 4 — série d'animation super-héroïque.

20 MARS : Deadloch — comédie policière australienne suivant deux enquêtrices de choc. Jury Duty Presents: Company Retreat — nouveaux épisodes de la comédie récompensées aux Critics Choice Awards.

25 MARS : Bait — nouvelle série Prime Video sur un acteur en pleine crise existentielle.

