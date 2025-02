Selon les informations du très fiable site Deadline, Netflix semble avoir eu les faveurs d'Hasbro pour une série live-action Donjons et Dragons. On ne sait pas quand ça sortira, mais la firme au N rouge a visiblement confié ce projet risqué à Shawn Levy, le producteur de Stranger Things. À voir si ça suffira à contenter les fans déçus par l'échec du film Donjons & Dragons : L'honneur des Voleurs au box-office international. En attendant plus de détails, la société vient de confirmer le retour d'une série qui plait beaucoup.

Un nouveau tour de piste pour cette série Netflix à succès

Tandis que les fans enragent de l'annulation de Sandman, une autre série à succès vient d'être renouvelé par Netflix. Si vous avez visionné les films À tous les garçons que j'ai aimés qui ont cartonné, vous avez peut-être regardé les deux premières saisons de XO, Kitty. Le spin-off centré sur Katherine « Kitty » Song-Covey (Anna Cathcart), la sœur de Lara Jean Song Covey (Lana Condor) dans les longs-métrages. Un programme où l'on suit les aventures amoureuses de Kitty, et ses déboires, dans la ville de Séoul. La série Netflix a rencontré un joli carton et a même fait tomber Squid Game pendant un temps en lui piquant la première place des shows télévisés les plus regardés.

Eh bien il y a une excellente nouvelle puisque Netflix a officialisé son renouvellement avec une saison 3 qui est d'ores et déjà en production. « Oh, un cadeau de la Saint-Valentin ? La dernière fois que j'ai vérifié, j'étais très célibataire… Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, il y a une saison 3 de XO, Kitty pour toi ! C'est officiel ! La saison 3 de XO, Kitty est en production ! » annonce l'actrice Anna Cathcart dans une vidéo publiée par Netflix.

La saison 3 de XO, Kitty va apporter son lot de drama

« Je suis très impatiente à l'idée de retourner à Séoul pour une nouvelle saison avec notre incroyable équipe. Si vous pensiez que la première année à KISS avait apporté du drame, attendez un peu » tease Jessica O'Toole, la showrunneuse et productrice exécutive auprès du portail Netflix Tudum. « Je sais que nous avons laissé les fans sur un cliffhanger à la fin de la saison 2, mais je peux promettre que la saison 3 vaudra la peine d'être attendue, avec notamment notre premier épisode estival - sans oublier beaucoup de romance, d'amitié, d'aventure… et de baisers. Beaucoup de baisers » a-t-elle ajouté. Rendez-vous en 2026 sur Netflix pour XO, Kitty Saison 3 ?

Source : Netflix France, Tudum.