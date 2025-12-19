Prime Video enchaîne les séries marquantes depuis plusieurs années. Après plusieurs succès critiques et publics, la plateforme s’apprête à enrichir son catalogue avec une nouvelle production ambitieuse.

Prime Video nous a habitués depuis quelques années à proposer de très bonnes séries, et nous sommes nombreux à considérer que The Boys est un sans-faute. Pour poursuivre sur cette lancée, la plateforme prépare du lourd avec une série centrée sur un personnage culte de la culture populaire.

Prime Video frappe fort

Ainsi, Sherlock Holmes s’apprête à faire son retour, mais sous une forme inattendue. Prime Video vient de dévoiler le premier teaser de Young Sherlock, une nouvelle série produite par Guy Ritchie. Cette fois, le célèbre détective est encore loin du mythe que l’on connaît.

Dans Young Sherlock, Hero Fiennes Tiffin incarne une version adolescente de Sherlock Holmes. L’action se déroule en 1870, alors que le futur détective est étudiant à l’université d’Oxford. Loin du flegme et de la maîtrise de Baker Street, ce Sherlock est décrit comme brut, impulsif et encore instable.

Selon le synopsis officiel Prime Video, il se retrouve mêlé à une affaire de meurtre qui menace directement sa liberté. Une enquête fondatrice, qui va l’entraîner dans une conspiration bien plus vaste que prévu, et surtout façonner l’homme qu’il deviendra plus tard.

Guy Ritchie de retour dans l’univers de Sherlock Holmes

Ce projet marque un retour logique pour Guy Ritchie. Le réalisateur avait déjà proposé une vision très personnelle de Sherlock Holmes au cinéma, avec les films portés par Robert Downey Jr. Aujourd’hui, il revient à cet univers sous un autre angle. Guy Ritchie réalise les deux premiers épisodes de la série et en assure la production exécutive. Son style, souvent énergique et moderne, devrait donner une identité forte à cette relecture plus jeune et plus aventureuse du mythe.

Créée pour la télévision, la série Prime Video comptera huit épisodes. Elle est supervisée par Matthew Parkhill, également showrunner, entouré d’une équipe de producteurs exécutifs habitués aux productions d’envergure. Entre Oxford, des voyages à l’étranger et une intrigue à portée internationale, Young Sherlock semble vouloir mêler enquête, aventure et construction psychologique, tout en respectant l’héritage de Sir Arthur Conan Doyle.

