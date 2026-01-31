Prime Video a le vent en poupe ces derniers temps, entre la saison 2 de Fallout qui cartonne, les grosses séries attendues comme God of War ou encore Tomb Raider qui font parler d'elles de temps à autre… La plateforme sort les griffes. D'ailleurs, l'une de ses meilleures séries est sur le point de revenir et elle nous le fait savoir avec une bande-annonce qui nous promet une nouvelle saison épique.

Prime Video se prépare au retour d'une de ses séries les plus populaires

Si l'on vous demande quelle est la meilleure série de super-héros de Prime Video, il y a de très fortes chances que vous répondiez The Boys et Invincible. Ça tombe bien, les deux séries reviennent cette année. The Boys arrivera d'ici le mois d'avril et nous a déjà offert sa première vraie bande-annonce, quant à Invincible, il vient de nous la partager et elle promet du très lourd pour la suite. La saison 4 très attendue d'Invincible arrivera le 18 mars 2026 sur Prime Video. On y retrouvera Mark Grayson, toujours en conflit avec lui-même, qui devra affronter de nouvelles menaces comme Universa ou encore Dinosaurus et Thragg, l'un des plus grands méchants présents dans les comics. La guerre des Viltrumites devrait également avoir une place importante dans cette nouvelle saison.

Côté casting VO, comme d'habitude, la série Prime Video sort le grand jeu. Outre les récurrents comme Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen ou encore Walton Goggins et Gillian Jacobs, de nouveaux visages feront leur entrée, à commencer par une nouvelle star de The Walking Dead, Danai Gurira, qui incarnait Michonne dans la série de zombies. Elle campera ici Universa, une nouvelle super-méchante venue sur Terre dans le but de la vider de son énergie pour sauver sa propre planète.

Source : Prime Video