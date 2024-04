Prime Video vient de copier Netflix et Disney+ de la plus mauvaise des manières avec une nouveauté impopulaire. Un changement facultatif... à condition de sortir la carte bleue.

On l'a déjà évoqué mais les plateformes de SVOD telles que Netflix et Disney+ cherchent encore à atteindre la rentabilité avec leur modèle. Et cela concerne l'ensemble des services du marchés, y compris celui d'Amazon, Prime Video. L'un des moyens direct pour atteindre leurs objectifs est d'augmenter le prix des abonnements. Mais ces derniers temps, on assiste également à une invasion de publicités qui rappellent fortement la télé linéaire. Une nouveauté dont les abonnés se passeraient bien volontiers...

Une augmentation déguisée du prix de l'abonnement Prime Video

Pour faire monter les revenus générés par leurs abonnements, Netflix et Disney+ ont lancé des offres avec des publicités... mais moins chères ? Eh bien non ! Il s'agit plutôt d'une hausse des prix déguisée qui force les utilisateurs à upgrader en payant davantage chaque mois. Et malheureusement, c'est ce modèle que Prime Video a choisi de reproduire. À partir de ce mardi 9 avril 2024, vous allez être obligés de visionner des publicités d'une durée de 15 à 60 secondes, pour un total n'excédant pas les 3 minutes et demi par heure.

« À partir du 9 avril 2024, les films et séries Prime Video incluront de la publicité en quantité limitée. Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d'augmenter nos investissements sur le long terme, afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video » a annoncé Amazon dans un communiqué destiné aux abonnés. Dans ce message, la firme a également promis qu'il n'y aurait aucun changement concernant le prix de l'abonnement. Mais ce n'est pas complètement vrai.

Si vous acceptez de visionner ces pubs, alors oui, votre abonnement ne bougera pas. C'est-à-dire que vous serez toujours facturés 6,99€ par mois ou 69,99€. En revanche, si vous avez horreur des coupures publicitaires et que vous ne voulez pas qu'elle interfère avec vos films et séries à regarder, là, il faudra bien payer pour les supprimer. Amazon permet de se débarrasser des publicités dans les contenus Prime Video contre 1,99€ par mois. Une taxe qui se greffe à l'abonnement de base pour un montant total de 8,98€ par mois.

Crédits : Amazon.

Adieu le Dolby Atmos et Dolby Vision ?

Un autre changement pourrait bien énerver les abonnés Prime Video. Aux États-Unis, le journal Forbes a été témoin d'une bien mauvaise surprise. L'abonnement classique à 6,99€ ne permet plus de regarder des films ou séries en Dolby Atmos et / ou Dolby Atmos. Et ce n'est pas qu'un bug temporaire, mais bien une évolution voulue par Amazon pour son offre de streaming vidéo. « Depuis la publication de cet article, Amazon Prime Video m'a confirmé que le retrait du Dolby Vision et Dolby Vision de l'abonnement de base était délibéré. Il ne s'agissait pas d'une erreur technique » a expliqué le magazine. Pour la France, il n'y a eu encore aucune annonce sur le sujet.