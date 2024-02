On y est ! Après plusieurs semaines dans le flou, les abonnés Prime Video commencent à recevoir un message pour les informer d'un bouleversement dans leur offre. Et ça va forcément faire grincer des dents.

Les plateformes de SVOD telles que Netflix, Prime Video ou Disney+ font désormais partie du quotidien des français. Elles revendiquent toutes des centaines de millions d'abonnés, partout dans le monde, et sont un modèle de consommation alternatif à ce que l'on a connu. Ces services de streaming vidéo investissent massivement pour se concurrencer les uns les autres, mais depuis plusieurs mois, c'est le consommateur qui trinque. Pourquoi ? Les sociétés cherchent tous les moyens pour être rentables et ont (trop) tendance à serrer la vis, à grand renfort de hausse de prix ou d'abonnements avec des publicités. Ce n'est que le début et ça continue...

De la pub dans l'offre Prime Video ou une taxe, quel choix !

Comme on a déjà pu le voir à plusieurs reprises, tous les acteurs de la SVOD vont malheureusement dans le même sens et sont prêts à tout tenter pour ne pas sacrifier leur chiffre d'affaires. Y compris en augmentant les tarifs, quand bien même cela pourrait engendrer une fuite d'abonnés. Une nouvelle hausse des prix Netflix, la sixième, pourrait d'ailleurs être annoncée cette année. Disney+ n'est pas plus généreux et Prime Video non plus. Le service d'Amazon confirme un changement pas très agréable : l'arrivée de la publicité dans les films et séries Prime Video en France. Finalement, le déploiement aura lieu dès le 9 avril 2024.

Des abonnés ont commencé à recevoir ce message dans leur mail :

Cher membre Amazon Prime, Nous vous écrivons pour vous informer des nouveautés concernant votre expérience Prime Video. À partir du 9 avril 2024, les films et séries Prime Video incluront de la publicité en quantité limitée*. Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d'augmenter nos investissements sur le long terme, afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video. Nous visons à avoir sensiblement moins de publicités que la télévision linéaire classique et les autres services de streaming. Il n'y a aucun changement concernant le prix actuel de votre abonnement Prime. Via Amazon.

Aucune modification tarifaire ? Vraiment ? Si, mais elle est déguisée et Amazon a appris de ses concurrents. Il est vrai que le 9 avril prochain, les abonnés Prime Video paieront toujours 6,99€. Mais en contre-partie, il faudra obligatoirement accepter que les programmes soient parasités par des pubs. Car le seul moyen de ne pas en avoir, c'est bien de payer une nouvelle option sans publicité à 1,99€. Pour réellement conserver l'offre actuelle, le prix passera alors de 6,99 à 8,98 euros par mois.

Des restrictions plus fortes bientôt généralisées ?

Cette Prime Video avec publicités n'est pas au goût de tout le monde, et surtout pas de certains abonnés américains qui poursuivent Amazon en justice. « Pendant des années, les gens ont souscrit à un abonnement Amazon Prime et l'ont renouvelé en pensant qu'ils pourrait bénéficier de programmes en streaming sans publicité. Mais le mois dernier, Amazon a changé la donne. Les clients doivent désormais payer un supplément de 2,99$ par mois pour ne plus en avoir. Même ceux qui ont pris un abonnement annuel et qui sont à mi-parcours » explique la plainte officielle déposée.

On verra l'issue, mais il y a une seconde mauvaise nouvelle. Aux États-Unis toujours, certains se sont aperçus qu'avec l'abonnement classique Prime Video à 6,99€, il était par moments impossible d'avoir des films et séries en Dolby Atmos et / ou HDR Dolby Vision. Et comme confirmé par Forbes, ce n'est absolument pas une erreur technique. « Depuis la publication de cet article, Amazon Prime Video m'a confirmé que le retrait du Dolby Vision et Dolby Vision de l'abonnement de base était délibéré. Il ne s'agissait pas d'une erreur technique » (via Forbes). Bientôt la même sanction en France ? À voir.