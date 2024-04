Découvrez l'agenda complet des nouveaux films, séries, documentaires et émissions Prime Video du 8 au 14 avril 2024. Un programme culte pour toute une génération débarque en force, avec l'un des plus gros projets SVOD de l'année.

À l'image des derniers mois, les nouveautés Prime Video d'avril 2024 ont mis le paquet d'emblée. Pour le 1er avril, jour férié propice aux blagues les plus vaseuses, Amazon a bien occupé ses abonnés. La saga Jason Bourne, la trilogie RoboCop, Doctor Sleep, Shazam ou encore South Park le film ont ainsi garni le catalogue. Pour la semaine du 8 au 14 avril 2024, la plateforme va surtout mettre en valeur des séries. Et pas n'importe lesquelles puisqu'elles appartiennent à des licences de légende. L'une d'elles est même l'un des projets SVOD les plus attendus de l'année, tous services confondus.

Les nouveautés Prime Video du 8 au 14 avril 2024 (S15)

Après les sorties Netflix (S15), il est temps de se focaliser sur les prochains ajouts Prime Video du 8 au 14 avril 2024. On ne va pas se mentir, si l'on se fie au nombre de nouveautés, ça fait peine à voir. Mais Amazon compte s'en sortir en diffusant deux très très gros programmes qui seront disponibles le même jour. Le service de SVOD va faire resurgir de bons moments de télévision avec la série Stargate SG-1. En effet, l'intégrale des 10 saisons du show débarque sur Prime Video et sans surcoût. Actuellement, elles sont réservées aux abonnés de la chaîne MGM.

« Le colonel Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) et son équipe SG-1, Daniel Jackson (Michael Shanks), Teal'c (Christopher Judge) et le capitaine Samantha Carter (Amanda Tapping) explorent les mystères de la porte des étoiles et des mondes au-delà » synopsis officiel (via Amazon Prime Video). Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la série Stargate SG-1 de 1997 est dérivée du film de Roland Emmerich (The Patriot). Les événements se situent d'ailleurs un an après ceux du long-métrage. En revanche, le casting est totalement différent puisque Stargate, la porte des étoiles est porté par l'iconique Kurt Russell (New York 1997).

11/04 Stargate SG-1 - l'intégrale Fallout



Stargate SG-1 et la série Fallout bientôt chez Amazon

L'intégralité des épisodes de Stargate SG-1 sera disponible le 11 avril 2024 sur Prime Video. Soit le même jour que l'arrivée de la tant attendue série Fallout. L'adaptation de la licence culte de Bethesda qui a été confiée au duo de choc Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld). Tout est réuni pour un cocktail explosif sur le papier avec un casting est très solide.

Pour incarner Lucy, le personnage principal, la production a engagé Ella Purnell. Une jeune actrice talentueuse qui a tourné pour Matthew Vaughn (Kick-Ass 2), Tim Burton (Miss Peregrine et les Enfants particuliers), Zack Snyder (Army of the Dead) et qui joue Jinx dans la série d'animation Netflix Arcane. Au sein de la distribution, on retrouvera aussi Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Desperate Housewives...) ou encore Walton Goggins (The Shield, The Hateful Eight...).

Une adaptation qui présentera les différents aspects de l'univers, mais sans être une copie des jeux ou de leurs scénarios. « 200 ans après l'apocalypse, une paisible habitante d'un abri antiatomique est forcée d'aller s'aventurer à la surface… mais elle n'est pas prête pour ce que les Terres désolées lui réservent ». Ce sera à voir en exclusivité le 11 avril sur Prime Video.