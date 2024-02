Pas plus tard qu'hier, mardi 13 février 2024, Prime Video a fait la une. Et c'était tout sauf une bonne nouvelle puisque la plateforme de streaming vidéo est visée par une plainte d'abonnés. Une action de groupe a été intentée aux États-Unis à la suite de l'augmentation du prix de l'abonnement historique. Cette année, toutes celles et ceux qui voudront voir un film, une série ou un documentaire sans publicité devront payer un supplément de 2,99$. C'est déjà effectif sur le continent américain, mais ce changement cache une mauvaise surprise qui n'a pas été assumée au départ.

Une moins bonne qualité pour les films et séries Prime Video

D'ici quelques semaines, personne ne pourra esquiver les publicités Prime Video. Le géant du e-commerce et de la SVOD a commencé à introduire des pubs dans ses productions « Amazon Original ». Des films, séries, documentaires et émissions financées par la plateforme et qui sont exclusifs à celle-ci. Un moyen d'éviter cela ? Oui, en payant la nouvelle taxe de 2,99$. Mais surprise, ça ne s'arrête pas là avec cette étrange découverte du magazine Forbes.

En cas de refus de passer sur l'abonnement Prime Video supérieur, avec le supplément tarifaire en vigueur, Amazon enlève le son surround Dolby Atmos et la technologie HDR Dolby Vision de ses contenus. Une erreur ? Un test ? Non, c'est bien volontaire et ce n'est pas temporaire. « Depuis la publication de cet article, Amazon Prime Video m'a confirmé que le retrait du Dolby Vision et Dolby Vision de l'abonnement de base était délibéré. Il ne s'agissait pas d'une erreur technique » (via Forbes).

Finalement, le service copie encore Netflix et Disney+. Car pour avoir de la 4K, du HDR ou du Dolby Atmos, voire les trois à la fois, il faut prendre les abonnements Premium. Des offres qui sont respectivement disponibles pour 19,99€ et 11,99€.

Crédits : Forbes.

Une action en justice pour faire condamner Amazon

Comme on peut le voir sur la capture de Forbes, en fonction de l'abonnement, le Dolby Atmos et Vision disparaissent de l'écran. Seul le HDR+ subsiste. Faute avouée à moitié pardonnée ? Non, enfin pas pour tout le monde. Payer plus pour avoir moins ou moins bien, ça a mis en colère des abonnés Prime Video américains.

Une plainte en groupe a donc été déposée il y a peu. « Pendant des années, les gens ont souscrit à un abonnement Amazon Prime et l'ont renouvelé en pensant qu'ils pourrait bénéficier de programmes en streaming sans publicité. Mais le mois dernier, Amazon a changé la donne. Les clients doivent désormais payer un supplément de 2,99$ par mois pour ne plus en avoir. Même ceux qui ont pris un abonnement annuel et qui sont à mi-parcours » explique le représentant de cette class-action.

Dans les documents partagés sur la Toile, l'avocat estime que les dommages causés s'élèvent à 5 millions de dollars. À voir comment tout cela se terminera, mais il faut visiblement « s'habituer » à ce que les prix augmentent sans cesse et que les abonnements basiques soient de moins en moins avantageux.