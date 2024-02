Ce sera une année très riche pour Netflix en termes de contenus, et ça a déjà démarré fort l'une des plus grosses séries de 2024, mais qui se révèle plus décevante que prévu finalement. Le service de streaming vidéo va continuer sur sa lancée, en mettant en ligne de nouvelles exclusivités de premier choix au mois de mars, pour attirer toujours plus d'abonnés. Mais également pour tenter autant que possible de garder celles et ceux qui sont restés, malgré les hausses de prix successives.

Encore une hausse des prix Netflix pour 2024

Netflix est toujours dans une quête perpétuelle de rentabilité, même 10 ans après son lancement. Ce modèle de consommation est loin d'être le plus stable, et pour arriver à ses fins, la firme a déjà mis en place une série en mesure. La plus utilisée, c'est la hausse de prix directe et la dernière est toute récente puisqu'elle remonte seulement à octobre 2023. Désormais, l'offre la plus chère coûte 19,99€ pour avoir accès aux films et séries en 4K. Trop cher ? Attendez-vous au pire. C'est via Variety que l'on apprend qu'un changement pourrait encore se produire.

D'après le cabinet d'analystes USB Securities, ça ne fait aucun doute, une augmentation se prépare en coulisses. « Nous nous attendons à ce que Netflix augmente ses prix cette année ». En combinant avec les revenus de la publicité, cela devrait permettre à la plateforme de passer d'une croissance de 7% en 2023 à 15% en 2024. Une analyse dans le vrai ? Il semblerait que oui.

Il y a quelques semaines, Netflix a présenté son bilan financier et a clairement laissé la porte ouverte à une hausse des tarifs. « Nous avons mis de côté les augmentations de prix pendant que nous déployions le partage de compte payant. Et ce parce que nous considérions qu'il s'agissait déjà d'une forme de hausse » a déclaré Greg Peters, PDG de Netflix. Dans la deuxième partie de discours, il insiste encore plus là-dessus.

Maintenant que nous avons mis en place cela (ndlr : le partage de compte payant), nous sommes prêts à reprendre notre approche standard des hausses de prix. Nous continuerons de suivre la situation de chaque pays et d'évaluer quand nous aurons suffisamment de valeur ajoutée en matière de contenus pour demander aux clients de payer un peu plus. Et ce dans le but de maintenir cette dynamique positive et nous permettre d'investir dans d'autres films, séries et jeux de qualité pour nos abonnés. Via Variety.

La sixième hausse de prix chez Netflix en 2024 semble, malheureusement pour les abonnés, bien engagée.