Les sorties Disney+ (S9) sont très limitées, mais la plateforme de streaming vidéo a dégainé un atout très important depuis ce matin. La société de Mickey a en effet publié les deux premiers épisodes d'une série événement qui fait l'actualité ces derniers jours, et son succès n'est pas étranger à cela. Les premiers avis en France et à l'International sont tombés, c'est un énorme plébiscite. Le seul hic pour le service, c'est que le carton ne pourra pas se poursuivre compte tenu du format de cette nouveauté.

La série Shogun disponible sur Disney+, c'est incontournable

Disney+ va peut-être surprendre beaucoup de monde avec sa nouvelle série Shogun. Un programme FX, mais qui est diffusé en exclu sur la plateforme chez nous, qui fait parler. Et une fois n'est pas coutume, c'est en bien. Ca raconte quoi ? L'histoire du seigneur Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), en l'an 1600 au Japon, qui va lutter pour sa survie tandis que ses ennemis veulent l'anéantir. Mais l'échouement d'un navire anglais va peut-être l'aider à s'en sortir et à remporter la guerre civile qui se prépare.

Un must-have Disney+ ? Avec un score maximal de 100% sur Rotten Tomatoes, on peut aisément dire que oui. Les critiques sont dithyrambiques et s'accordent sur le fait que c'est un bijou à l'esthétique somptueuse, et un show télévisé captivant grâce aux intrigues politiques et aux personnages. Et même en France où, généralement, les retours sont plus tièdes. « Relecture du livre de Clavell, la version 2024 de Shôgun est une fresque ambitieuse et incarnée, forcément moins occidentalo-centrée que la série avec Richard Chamberlain » indique Première qui compare la série Disney+ au Dernier Samouraï, mais en mieux et sans Tom Cruise.

Pour nos confrères des Numériques, ce fut également un voyage sublime, sanglant et éblouissant, pour l'une des séries phares de l'année. « Visuellement sublime, finement écrite et superbement interprétée, Shōgun est une série incontournable de ce début d'année 2024, à laquelle on pardonne ses quelques errances narratives. Une plongée exigeante mais enivrante dans le Japon du 17e siècle ». Que d'éloges qui donnent fort envie de s'embarquer dans cette aventure.

Les deux premiers épisodes de Shogun, « L'Anjin » et « Serviteurs de deux maîtres », sont disponibles dès maintenant sur Disney+. Pour le reste, rendez-vous chaque semaine jusque fin avril 2024. Après cela, ce sera rideau étant donné que c'est une mini-série limitée.