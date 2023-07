Si la question principale sur le prochain James Bond tourne autour de l'acteur qui va incarner le plus célèbre des agents secrets, l'autre questionnement repose sur le réalisateur qui aura la tâche délicate de faire l'épisode de transition. Dans le lot forcément on pense instinctivement à Sam Mendes qui est derrière l'extraordinaire les épisodes Skyfall et Spectre. Hélas tout n'est pas si simple.

Un réalisateur de choix pour James Bond

Ains donc, on peut apprendre que Sam Mendes a déclaré à Empire qu’il avait tout bonnement décliné l’offre de réaliser le prochain James Bond. L'homme explique notamment que ses engagements sur des productions théâtrales ne lui permettaient pas d'assumer pleinement ce rôle pour le moins délicat. C'est fort dommage quand on connait le talent du réalisateur pour la saga, il aurait pu parfaitement accomplir ce rôle. Maintenant on peut aussi imaginer le retour du très acclamé Martin Campbell qui pour mémoire fut responsable de l'arrivée de deux nouveaux James Bond : Pierce Brosnan dans GoldenEye en 1995 et Daniel Craig dans Casino Royale en 2006. La Metro-Goldwyn-Mayer va t-elle faire confiance une nouvelle fois au vétéran de la franchise ? Pour l'instant c'est le silence radio puisqu'on ne sait même pas qui va incarner le personnage de James Bond. Les discussions sont en route et les supputations sont nombreuses. Pendant un moment il était même question d'un James Bond au féminin avant que l'idée ne soit abandonnée (aux dernières nouvelles).

Plusieurs déceptions

Outre le refus de Sam Mendes, l'autre mauvaise nouvelle c'est aussi l'absence totale de Idris Elba qui a fait le choix de tirer un trait sur le rôle suite à de trop nombreuses remarques racistes. Dans notre malheur on peut se dire que Aaron Taylor-Johnson pourrait également être un excellent agent 007 puisqu'il est pressenti pour avoir le rôle. On peut retrouver l'acteur dans Bullet Train mais aussi plus récemment dans Kraven le Chasseur. Une belle évolution depuis son rôle dans Kick-Ass. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts et faire confiance à la production pour faire les bons choix aussi bien pour le comédien que pour la rude tâche de la réalisation. Rater le premier film serait un très mauvais signal pour tout le monde.

De votre coté, quel réalisateur aimeriez-vous voir pour reprendre le flambeau et surtout lancer un tout nouvel acteur dans la franchise ?