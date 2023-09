Amazon Prime Video réserve de nombreuses surprises dans son catalogue. L'une d'entre elles concerne l'une de ses séries les plus appréciées, et c'est son propre créateur qui en fait l'annonce.

Pour commencer, Invincible est une série de bandes dessinées américaines créée par le scénariste Robert Kirkman, co-créateur de The Walking Dead, et illustrée par Cory Walker. Elle a vu le jour en 2003 chez Image Comics. Forte de son succès, une adaptation animée a vu le jour en 2021 sur Amazon Prime Video. Celle-ci reste fidèle à l'intrigue des comics, tout en intégrant quelques changements et actualisations. Elle a été particulièrement appréciée pour sa narration riche, ses personnages nuancés et sa représentation sans filtre de la violence. Un succès tel qu'une deuxième saison a été commandée... et peut-être même davantage.

Invicible promet un bel avenir sur Prime Video

En effet, à travers le média Polygon, Robert Kirkman, le créateur de la série, a déclaré envisager entre 7 à 8 saisons pour boucler l'histoire de la série Prime Video. Considérant que la première saison comportait 8 épisodes, nous pourrions espérer au moins 56 épisodes au total, voire 64 si l'intrigue se prolonge sur 8 saisons. Une perspective réjouissante pour poursuivre les péripéties de Mark Grayson. Mais de quoi parle Invincible, au fait ?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire et hésitent à se lancer : Invincible raconte les aventures de Mark Grayson. Un adolescent presque comme les autres, à une exception près : son père, Nolan, est Omni-Man, l'un des super-héros les plus redoutables de la planète. À l'aube de ses dix-sept ans, Mark découvre qu'il possède des pouvoirs similaires à ceux de son père. Sous le pseudonyme Invincible, il débute sa propre carrière héroïque, se forgeant des amitiés et alliances parmi la communauté super-héroïque, tout en jonglant avec sa vie d'étudiant. On peut y déceler certaines similitudes avec une autre production Amazon, The Boys, bien que Invincible s'avère moins critique envers notre société contemporaine et davantage une satire des univers super-héroïques à la manière de DC ou Marvel.

Cela demeure une belle réussite dotée d'une identité visuelle marquée. Comme aiment le rappeler de nombreux fans, c'est un anime qui peut séduire même ceux qui sont généralement réticents à ce style artistique. C'est une excellente introduction à l'animation, notamment grâce à son aspect particulièrement brillant.