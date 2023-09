C'est une nouveauté Disney+ de septembre 2023 dont les abonnés se seraient bien passés. Deux ans après le lancement d'une option assez pratique, la plateforme de SVOD annonce en toute discrétion sa suppression. Une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui ont pris pour habitude de partager leur expérience durant ces deux trois dernières années.

C'est fini pour cette fonctionnalité Disney+ adorée

En 2020, alors que le monde entier était en plein confinement, Disney+ a essayé de rassembler les gens autour de son service. Pour ce faire, la firme a lancé l'option GroupWatch afin de « de co-visionner leurs films et séries préférés en famille ou entre amis sans pour autant se trouver au même endroit ». Jusqu'à 7 personnes pouvait alors regarder un programme identique, de manière synchronisée, et réagir en même temps à ce qu'elles voyaient. « Le visionnage synchronisé de GroupWatch permet à chaque participant d’interrompre la lecture pour faire une pause, de rembobiner le film ou la série pour revoir une scène, ou d’activer le mode avance rapide, pour tout le groupe ».

Mais après trois ans, Disney a supprimé la GroupWatch sans faire de bruit. « À compter du 18 septembre, la fonctionnalité GroupWatch ne sera plus disponible sur Disney+. Nous travaillons constamment pour offrir la meilleure expérience utilisateur sur tous nos produits, et dans le cadre des récentes mises à jour, la fonctionnalité a été supprimée » a précisé la plateforme. Une information mais pas d'explication sur la raison de cette disparition.

Les abonnés se sont-ils lassés de l'option ? Avec la reprise d'une vie normale, ont-ils arrêté les visionnages en groupe ? La firme ne s'étend pas plus sur le sujet. Mais d'après une découverte, il était prévu d'enterrer la fonctionnalité en même que le lancement de l'offre avec des pubs. En effet, à priori, la société aurait eu pour plan de rendre inaccessible cette option aux futurs clients Disney+. Bon finalement, c'est la fin pour tout le monde.

Crédits : Disney.

Des économies dans tous les secteurs

La plateforme Disney+ subit des changements drastiques depuis plusieurs semaines, et forcément, certains impactent les abonnés. Ainsi, ces derniers ont désormais accès à moins de contenus chaque mois, alors que les prix n'ont pas baissé et qu'ils vont même augmenter. L'offre à 8,99€ qui permet de regarder des programmes en 4K et / ou Dolby Atmos perdra ces deux avantages à partir du 20 novembre 2023. À cette date, et si vous ne voulez pas retourner à du 1080p, il va falloir mettre la main à la poche. La 4K et le Dolby Atmos seront réservés à « l'élite » qui acceptera de débourser 11,99€ par mois. Et attention, car la bascule sera automatique si vous ne faites rien.

Dès le 6 décembre 2023, les abonnés Disney+ à 8,99€ seront facturés 11,99€. On rappelle que l'abonnement est résiliable à tout moment, donc vous pouvez agir avant le prochain prélèvement au cas où. En 2024, un autre privilège va s'envoler : le partage de compte. « Disney commencera à mettre à jour ses accords d'abonnement avec des conditions supplémentaires, mais aussi la politique de partage plus tard cette année et déploiera également des tactiques pour stimuler la monétisation » a prévenu Bob Iger, le patron de la société aux grandes oreilles. La fin de l'abondance !