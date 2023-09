Quand on s'appelle Disney, on peut absolument tout vendre en jouant sur la fibre nostalgique. La firme américaine en est bien consciente, mais elle ne s'attendait sans doute pas à un tel déferlement sur sa dernière création. Lancé officiellement la semaine dernière, le jeu de cartes à collectionner Disney Lorcana a créé un véritable raz de marrée. Le premier chapitre est en rupture chez de nombreux marchands, pour ne pas dire tous. Ravensburger l'a appris à ses dépends, quand on vend du Disney, mieux vaut être préparé. En attendant un nouveau tirage du premier chapitre prévu pour 2024, l'éditeur se confie sur la suite.

Disney Lorcana va continuer à gâter les fans

Ravensburger compte bien continuer à surfer sur le succès de Disney Lorcana. Alors que le Chapitre 2 arrive dans quelques semaines, le média The Gamer a pu tirer les vers du nez d'un un porte-parole de l'entreprise. Il leur a confirmé que des personnages appréciés, récents comme classiques, seront à l'honneur de cette prochaine gamme. C'est désormais acté, les héros et antagonistes de Raya, Winnie l'Ourson ou encore Mulan seront de la partie. C'est le revendeur français Ludivers qui avait vendu la mèche un peu en avance et c'est désormais officiel. Le site avait d'ailleurs dévoilé que La Bête, le héros très apprécié des fans, serait également introduit avec le Chapitre 2 de Disney Lorcana.

Le site révèle également que la rigolote Sisu du film Raya fera partie des protagonistes à figurer sur les prochaines cartes, mais là encore aucun visuel n'a été dévoilé. Comme pour le Chapitre 1, ce set sortira en deux temps. Les boutiques spécialisées le commercialiseront dès le 17 novembre, alors que les autres enseignes devront attendre jusqu'au 1ᵉʳ décembre 2023. En France, le Premier Chapitre de Disney Lorcana est sorti le 18 août dernier dans les points de ventes spécialisés, mais tout le stock a été écoulé très rapidement. Même chose lors du gros lancement du 1ᵉʳ septembre dernier qui a permis aux fans de récupérer des cartes à l'effigie de Mulan, du Roi Lion, de La Reine des Neiges et évidemment de Mickey. Mais forcément, il y a eu énormément de déçus qui ne s'attendaient peut-être pas à ce que les magasins soient pris d'assaut.

Le Premier Chapitre de retour en 2024

Si vous en faites partie, rassurez-vous, car Ravensburger compte proposer une nouvelle fournée de ce lot initial au premier trimestre 2024. Il va falloir vous montrer réactif pour vous procurer ce produit phare sur lequel les scalpers risquent malheureusement de se faire plaisir. Rappelons que Disney va proposer de nouvelles cartes tous les trois mois environ pour que les joueurs puissent pimenter régulièrement leurs parties ou agrandir leur collection. Si vous souhaitez connaître les règles plutôt simples du jeu, le site officiel de Disney Lorcana les explique ici.