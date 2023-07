La plus célèbre saga contemporaine de film d'action va t-elle avoir le droit à un John Wick 5 ? C'est la question qui se pose actuellement et dont le réalisateur tente de répondre

John Wick 4 fut un véritable succès et forcément difficile dans ces conditions de ne pas se poser des questions sur la potentielle création d'un épisode 5. D'autant que Keanu Reeves lui même et le réalisateur de la saga Chad Stahelski, sont assez enthousiastes à cette idée. Pour autant rien n'est encore certain, c'est le moins que l'on puisse dire. Voici ce que l'on peut apprendre à ce sujet.

John Wick 5, oui ou non ?

Le papa de la saga John Wick, alias Chad Stahelski a été interviewé par le magazine Empire que l'on connait pour avoir toujours de croustillantes informations sur le cinéma. La question principale et qui ressort évidemment de l'entretien porte sur la possibilité et la faisabilité d'un épisode 5 de John Wick. Il déclare notamment en préambule :

Maintenant que nous avons fait les quatre et bouclé le cercle, pour ainsi dire, je pense que c'est une assez bonne conclusion pour la série

Toutefois il explique aussi qu'un épisode 5 peut se faire si et seulement si l'idée et bonne et qu'elle a le potentiel pour mieux faire que le dernier épisode en date. Le tout doit aussi évidemment être en adéquation avec les envies de Keanu Reeves, principal intéressé :

Lionsgate tient à faire plus de trucs avec John Wick, c'est compréhensible. Ce n'est pas une mauvaise chose pour un réalisateur d'avoir une propriété intellectuelle. Je n'ai rien en cours pour le moment. Mais je pourrais me réveiller demain et avoir une bonne idée que je présenterais à Keanu, ou qu'il me présenterait, et cela pourrait bien marcher et on pourrait se dire : "Oh mon Dieu, nous devons faire ça maintenant." C'est très attrayant (Un John Wick 5). Mais je n'ai pas encore le 'pourquoi'".

Voici donc la principale problématique, l'absence de pourquoi. Tant qu'une bonne raison n'est pas trouvée pour faire revenir John Wick, le film ne se fera pas. Et très clairement c'est la méthode la plus saine surtout quand on sait que Lionsgate (la production) doit pousser au maximum pour continuer de rentabiliser. On évite donc le syndrome Marvel où tout est prétexte pour proposer quelque chose, parfois sans grand intérêt.

Une pluie de projets en attendant

En attendant que quelque chose se décide, vous pourrez profiter de nombreux projets John Wick puisque pour l'instant nous allons avoir le droit à la série The Continental qui va explorer la jeunesse de Winston Scott, au film Ballerina, spin-off avec Ana de Armas et enfin à un autre projet de film spin-off encore inconnu qui pourrait potentiellement porter sur le personnage de Caine qui est incarné par Donnie Yen