Une page se tourne pour Pokemon. Après plus de 25 ans Sacha et Pikachu tirent leur révérence. Deux décennies plus tard, le duo qui a marqué toute une génération a atteint son objectif ultime. L’adolescent est devenu le meilleur dresseur. Ce n’était plus qu’une question de temps avant que la garçon originaire du Bourg Palette ne raccroche sa casquette. C’est désormais acté. Un événement qui a fait réagir les fans du monde entier et l'émotion est au rendez-vous.

Clap de fin pour Sacha et Pikachu

Les aventures de Sacha et Pikachu sont terminées. Le dernier épisode de l’anime Pokemon consacré à celui qui promettait qu’il serait un jour le meilleur dresseur a été diffusé ce vendredi 24 mars 2023 au Japon. Pas de grands moments marquants pour cet au revoir, mais une fin poignante pour une histoire que de nombreux fans ont suivi pendant deux décennies. Finalement, cet adieu touchant s’est étalé sur plusieurs épisodes faisant revenir des visages familiers dont Pierre et Ondine, premiers compagnons de voyage du duo, mais aussi à ses premiers Pokemon dont Carapuce, Bulbizarre et Dracaufeu, sans oublier les filous de la Team Rocket toujours là pour nous jouer un mauvais tour.

Le chapitre est clos et de nouveaux protagonistes auront donc la lourde tâche de remplacer ce casting qui a accompagné l’enfance de nombreux joueurs et fans de la licence. Qui sait ? Peut-être qu’ils croiseront un jour la route de Sacha et Pikachu ? Rien n’est exclu. Sur la Toile cet adieu a naturellement fait réagir de nombreux internautes ayant grandi avec le duo. « Sacha et Pikachu ont été présents tout au long de ma vie. Ils ont rendu mes jours plus sombres meilleurs, ils ont fait naître ma passion et mon amour pour Pokemon. Ils étaient un véritable réconfort pour moi. J’étais tellement habitué à les voir tous les jours et maintenant je dois m’habituer à ce qu’ils ne soient plus là…», explique un internaute, dont le message a trouvé écho chez de nombreuses personnes.

Une grande émotion au sein de la communauté Pokemon

Les messages de remerciement pour les deux personnages iconiques de Pokemon fusent depuis quelques heures. Nombreux sont les internautes à avoir fait part de leur émotion. «Merci pour toutes ces aventures, toutes ces leçons que vous nous avez apprises depuis si longtemps. Sacha, Pikachu et votre bande occuperont toujours une place spéciale dans notre vie », commente également une personne. Les messages similaires s'accumulent à mesure que les minutes passent.

Depuis sa première diffusion sur TF1 en 2000, Pokemon est devenu un véritable phénomène dont la popularité n'a cessé de croître. Jeux, tournois, anime, films, produits dérivés… si le dresseur le plus emblématique ne sera plus sur petit écran, la licence a de beaux jours devant elle. Du côté de la série, un nouveau duo sera donc introduit dès la semaine prochaine. Elle mettre notamment en vedette les 3 starters de la région de Paldea découverts dans Pokemon Ecarlate et Violet. Tout comme les remplaçants de la Team Rocket, qui ont d'ores et déjà été dévoilés.