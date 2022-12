Ce vendredi 16 décembre, The Pokémon Company a dévoilé les premières images de la nouvelle série animée attendue pour 2023. Cette future saison et ce nouveau chapitre a notamment pour objectif d'introduire une toute nouvelle équipe de dresseurs.

Passage de flambeau au programme de Pokémon

Voici l'annonce en question sur le compte Twitter officiel de la licence Pokémon :

Une toute nouvelle série a été annoncée ! Rejoignez 2 nouveaux personnages et 3 Pokémon Paldea starter dans leur aventure à travers le monde ! De plus, commémorez le voyage de Sacha avec des épisodes spéciaux concluant Ultimate Journeys : La Série. À venir en 2023 et au-delà !

Vous avez compris où veut en venir la société nippone ? Le duo Sacha/Pikachu c'est terminé. Après plus de 1221 épisodes et 25 années de bons et loyaux services, les héros de notre enfance vont prendre une retraite. On va désormais s'intéresser aux dresseurs Liko et Roy qui sont clairement moins charismatiques, ne nous mentons pas. On pourra alors découvrir le nouvel univers qui a été mis en place par les jeux Ecarlate et Violet. Les nostalgiques pourront se rassurer en disant que The Pokémon Company a annoncé des épisodes spéciaux sur Sacha/Pikachu histoire de clore en beauté une épopée de plus de deux décennies. Nous retrouverons dans ces épisodes des personnages cultes dont Ondine et Pierre.

L'occasion de pouvoir en apprendre plus sur l'avenir du duo pendant que le scénario se focalisera désormais sur les deux nouveaux héros. L'univers de Pokémon va bien entendu continuer mais c'est tout un pan de notre enfance qui va s'écrouler.

Que pensez-vous de ce changement radical dans la série animée ?