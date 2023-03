Plus de 25 ans après sa première apparition dans Pokémon, la Team Rocket se sépare et brise le cœur des fans.

Depuis quelques semaines, les moments forts en émotions s'enchaînent pour les fans de Pokémon. Après avoir enfin vu Sacha devenir le meilleur dresseur (vainqueur de la Ligue d'Alola), le public a dû faire face à une bien triste nouvelle. Les aventures du héros et de son meilleur compagnon Pikachu prendront fin en 2023. Que pourrait-il arriver de pire avant cela aux fans de l'anime ? Un autre départ iconique avant la fin de l'épopée de Sacha ? Vendu.

La Team Rocket, une séparation déchirante

Si vous adorez Pokémon, le budget en mouchoirs risque d'être bien lourd en cette année 2023. Le 10 mars dernier, TV Tōkyō, chaine de télévision japonaise, a diffusé l’antépénultième épisode de la 25e saison de Pokémon. Un épisode qui met un point final à l'histoire de la Team Rocket. Comme toujours, l'emblématique trio composé de Jesse, James et Miaouss tente de s'emparer de Pikachu. Nouvel échec pour la Team Rocket, mais cette fois, celui de trop. Après une vive dispute, les trois alliés décident de se séparer définitivement. Les fans s'attendaient à une fin joyeuse, mais il n'en est rien. La Team Rocket a enchaîné les déconvenues pendant plus de 25 ans et leurs derniers instants ne sont pas plus heureux. La pilule est encore plus dure à avaler pour le public.

© OLM

Un ultime espoir pour les fans de Pokémon

La conclusion de l'histoire de la Team Rocket semble tellement malheureuse que certains fans nourrissent l'espoir de les revoir avant la fin de l'anime. Les deux derniers épisodes devraient être tout aussi riches en émotions.

Rappelons que la nouvelle série de la franchise Pokémon sera diffusée cette année. Sans Sacha, Pikachu et très certainement sans la Team Rocket. Un nouvel anime qui aura donc la lourde tâche de faire oublier des personnages cultes qui ont accompagné les fans pendant plus 25 ans.