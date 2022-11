Il aura fallu patienter pendant plus de deux décennies, mais la série Pokemon vient enfin de tenir sa plus grande promesse. Un événement qui a fait réagir les fans du monde entier.

Lors de sa première diffusion sur TF1 en 2000, Pokemon est devenu un véritable phénomène qui n’a jamais cessé de faiblir. Si bien que Sacha et ses amis sont synonymes de nostalgie pour beaucoup de personnes. Alors quand 25 ans plus tard il tient enfin sa promesse, ça émeut les fans.

Sacha est enfin le meilleur dresseur Pokemon

« Un jour je serai le meilleur dresseur », après 25 ans, Sacha a tenu sa promesse. Pendant deux décennies, les fans de la première heure attendaient qu’il atteigne son but ultime et 1200 épisodes plus tard c’est enfin le cas. Ce vendredi 11 novembre, la Pokémon Company a annoncé fièrement que Sacha avait été consacré « meilleur dresseur du monde » lors de la prestigieuse Ligue Pokemon d’Alola.

Diffusé qu’au Japon pour l'instant, l'épisode 42 de cette dernière saison a mis fin au combat du dresseur le plus connu contre Tarak, son adversaire redoutable. « La détermination et la persévérance de Sacha Ketchum pour atteindre son objectif de devenir le meilleur dresseur de Pokémon au monde au cours de 25 saisons représentent le meilleur de ce que signifie être un dresseur », a expliqué Taito Okiura, vice-président du marketing de The Pokémon Company International, dans un communiqué de presse officiel.

L’ampleur de cette annonce est telle que des écrans géants ont diffusé l’épisode en direct dans les rues de Shibuya et a provoqué l’euphorie générale. En ligne, plusieurs fans ont été émus par cet événement mais aussi, et surtout, à cause d’une séquence spécifique. En s’évanouissant suite à un effort intense, Pikachu imagine ses retrouvailles avec plusieurs de ses anciens camarades, ceux qui étaient là au tout début. Dracaufeu, Bulbizarre, Carapuce, Papilusion ou encore Roucarnage entouraient le plus emblématique des Pokemon. Un moment qui a ravivé la nostalgie et tiré sur la corde sensible de plusieurs fans. Un caméo qui est même parvenu à faire verser une petite larme à certains d’entre eux.