Doucement, mais sûrement, nous approchons de la fin de l'histoire de Sacha dans Pokémon. La Team Rocket composée de Jessie, James et Miaouss a déjà fait ses adieux déchirants. Ceux de Sacha et Pikachu, héros de l'anime, devraient l'être encore plus. L'anime Pokémon, lancé en 1997 et qui compte plus de 1 000 épisodes, va s'achever et passer le flambeau à une toute nouvelle série dans le même univers. Les personnages auront la lourde tâche de faire oublier ceux devenus cultissimes au gré des saisons. Justement, l'anime prévu en 2023 vient de dévoiler des protagonistes supplémentaires en vidéo. Un nouveau groupe nommé "Explorers" devrait remplacer la Team Rocket.

Les méchants de l'anime Pokemon 2023 connus ?

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, la chaîne officielle de Pokémon dévoile plusieurs des personnages qui seront présents dans le nouvel anime à venir cette année. On découvre pour la première fois Amejio, Jill et Cania, qui feront tous les trois partie d'un mystérieux group nommé "Explorers". Amejio est accompagné d'un Malvalame, Jill d'un Rhinoféros et Cania d'un Akwakwak. Un bien étrange protagoniste nommé Gurumin (en version originale) apparaît également pendant quelques secondes. Difficile de savoir quels seront les rôles de chacun, mais le groupe "Explorers" devrait probablement remplacer la Team Rocket en tant qu'antagoniste du nouvel anime. Rappelons que l'identité des deux héros, Liko et Roy (leur nom pourrait aussi changer en version française) est connue depuis le mois de décembre 2022.

Plus que quelques jours avant la fin de l'histoire de Sacha et Pikachu

Que ceux qui adorent Pikachu se rassurent, la petite boule de poils ne va pas totalement disparaître. Dans l'anime Pokémon de 2023, un nouveau personnage nommé Professeur Friede aura comme partenaire un certain Capitaine Pikachu (et non Détective Pikachu). Il ne s'agit pas du compagnon de Sacha, mais c'est tout de même une bonne nouvelle pour ceux qui s'étaient attachés à cette espèce. La série ne pouvait pas se passer d'une des figures les plus emblématiques de la pop-culture. La liste des autres personnages qui figureront dans l'anime est la suivante : Landau, Molly, Murdoch et Orio. Ils font tous partie de l'équipe de Friede et voyagent à bord d'un grand dirigeable. La diffusion de la nouvelle série Pokémon débutera le 14 avril prochain au Japon. L'histoire de Sacha et Pikachu, elle, se termine dans seulement quelques jours. La transition sera courte. Le deuil des fans de la première heure devrait durer un peu plus longtemps que ça.