La nouvelle série PlayStation annonce sa date de sortie en vidéo. Ça arrive très prochainement et l'extrait inédit dévoilé mise à fond la carte du second degré.

Avant la sortie du film Gran Turismo, le 11 août 2023, PlayStation va dégainer sa nouvelle série. Une adaptation d'une vieille licence, emblématique de l'ère PS1, qui s'apprêterait d'ailleurs à revenir en exclusivité sur PS5. Un premier extrait met dans le bain.

Un extrait de la série PlayStation Twisted Metal

PlayStation Productions et Sony Pictures vont-ils réussir à reproduire le carton de la série The Last of Us ? On aura la réponse très bientôt puisque la série Twisted Metal sera diffusée le 27 juillet 2023 sur Peacock. Une chaîne malheureusement indisponible en France. Alors comment la voir ? Pas d'information mais ça pourrait se décanter dans les semaines à venir. Le show TLOU HBO a bien été sauvé par Amazon Prime Video à la dernière minute, après des mois d'incertitude.

La série Twisted Metal, qui comportera 10 épisodes de 30 minutes pour la saison 1, est réalisée par le duo Paul Wernick et Rhett Reese (Deadpool, Zombieland), ainsi que le showrunner Michael Jonathan Smith (Cobra Kai). Lors d'une interview, Carter Swan, senior producer au sein de PlayStation Studios, avait déclaré que les équipes allaient respecter le lore de cet univers. Un humour noir préservé ? Normalement, oui.

« Notre showrunner Michael Jonathan Smith, qui est l'un des grands scénaristes de Cobra Kai, était un grand fan du jeu et voulait que ce soit fun, même dans les moments sombres. […] Le jeu est juste tellement amusant et fou, donc nous essayons de capturer cela du mieux que nous pouvons. […] Zombieland est un bon baromètre par rapport à ce que nous pouvons faire. Leur truc, c'est que même dans l'apocalypse la plus totale, on peut s'amuser. Ils sont capables de prendre ces choses violentes et ridicules et de les rendre amusantes ».

Le premier extrait montre bien cette alternance entre le ton menaçant de Sweet Tooth qui veut en découdre avec John Doe (Anthony Mackie), le balançant dans tous les sens, et le ton nettement plus second degré où les deux personnages, en plein affrontement, se mettent à chanter « Thong Song » de Sisqo.

Scream, Spider-Man, Captain America... au casting

À l'image du show The Last of Us, PlayStation n'a pas fait les choses à moitié en termes de casting. Anthony Mackie, vu dans Captain America, incarne John Doe. Un ancien patient de l'asile Blackfield qui est sur le point de participer à un grand tournois où des pilotes violents se font face.

Anthony Mackie croisera également Neve Campbell. La star de Scream, Studio 54 ou encore Sexcrimes. L'actrice sera Raven, un personnage du jeu PlayStation 2 Twisted Metal Black. Dans le soft, elle subit le harcèlement de ses camarades de classe et arbore un look très sombre. D'où le pseudo de Raven ou corbeau en français. Thomas Church (l'Homme-Sable dans Spider-Man 3) campera l'agent Stone. Un patrouilleur « beau parleur, froid et intransigeant », qui fera régner d'une main de fer la loi et l'ordre dans les États désunis d'Amérique. Sa vocation ? « Punir les plus petits crimes avec les jugements les plus sévères ».

Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) a quant à elle été recrutée pour être Quiet. Une voleuse de voitures « badass et impusilve ». Entre vengeance et amitié improbable avec John Doe, Quiet cherche sa place au milieu des autres. Will Arnett (LEGO Batman le film, BoJack Horseman...) sera la voix de Sweet Tooth, mais pour le corps, ce sera le catcheur Samoa Joe. Une icone PlayStation pour les plus vieux joueurs.

« La série Twisted Metal raconte l'histoire d'un pilote à qui l'on offre une chance d'avoir une meilleure vie, mais uniquement s'il réussit à livrer un mystérieux colis à travers une terre désolée post-apocalyptique. Avec l'aide d'un voleur de voitures badass qui brandit une hache, John Doe devra affronter des maraudeurs sauvages de véhicules de detrsuction et d'autres dangers de la route. Y compris un clown dérangé conduisant un camion de glaces bien connu des fans ».